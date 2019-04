Bratislava - Slovenský nejvyšší soud dnes začal projednávat návrh generálního prokurátora Jaromíra Čižnára na rozpuštění krajně pravicové opoziční strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby. Zástupce prokuratury se ve zdůvodnění návrhu zaměřil zejména na programové teze LSNS vůči početné romské menšině a na údajné snahy strany odstranit v zemi demokratický režim. Podle Kotleby neexistuje žádný důvod ke zrušení jeho strany. LSNS přišly podpořit desítky jejích sympatizantů včetně předsedy české Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáše Vandase.

Prokurátor generální prokuratury Ivan Minár u soudu řekl, že LSNS, která příslušníky romské menšiny označuje za parazity a která slibuje nastolit pořádek v romských osadách, prosazuje vůči Romům princip kolektivní viny a cíleně vyvolává pocity strachu a ohrožení obyvatelstva. Zároveň podle něj strana porušuje ústavní práva romské menšiny.

LSNS přirovnal prokurátor k jiné Kotlebově straně, Slovenské pospolitosti - Národní straně, kterou slovenský nejvyšší soud rozpustil v roce 2006. "Je přirozené, že žalovaná politická strana kritizuje vládu, ale kritizuje ji způsobem, který přesahuje přiměřené politické hranice a meze. Podle názoru žalobce (strana) porušuje ústavu, zákon a mezinárodní smlouvy. Pokud by se naplnily politické ambice strany, tak by se odstranila vláda práva, byla by nastolena vláda jedné strany," řekl prokurátor.

Minár také poukázal na postoj LSNS k migrantům, jež podle něj všechny uprchlíky považuje za agresivní muslimy, kteří chtějí obsadit Slovensko. Poukázal přitom na mezinárodní úmluvy, které uprchlíkům přiznávají právo na poskytnutí ochrany.

"Neexistuje žádný zákonný důvod, aby naše strana byla rozpuštěna," řekl novinářům ještě před zahájením líčení Kotleba, který v březnu neúspěšně kandidoval v prezidentských volbách.

Jeden z právních zástupců Kotlebovy strany Radovan Hrádek u soudu řekl, že návrh na rozpuštění ĽSNS je politickou objednávkou. Odmítl i přirovnání LSNS ke zrušené Slovenské pospolitosti. "Odmítáme tvrzení žalobce, že žalovaný je pokračovatelem Slovenské pospolitosti," uvedl Hrádek.

Prokuratura v návrhu na rozpuštění LSNS označila tuto stranu za extremistickou s fašistickými tendencemi. LSNS kromě protiromské rétoriky rovněž prosazuje vystoupení Slovenska z EU a z NATO a kritizuje zavedené politické strany. Hlásí se také k válečnému slovenskému státu, který byl spjat s nacistickým Německem.

Už před zahájením stání se u budovy soudu v centru slovenské metropole shromáždily desítky sympatizantů LSNS. Někteří si přinesli vlajky této strany, která se se ziskem osmi procent hlasů postarala o největší překvapení parlamentních voleb z roku 2016. Podle dvou posledních průzkumů veřejného mínění popularita LSNS dosáhla téměř 12 procent.

"To, co se děje na Slovensku, je jasný znak totality. My jsme se s tím sami setkali v České republice, kde byla Dělnická strana v roce 2010 rozpuštěna," řekl novinářům Vandas, který také přišel podpořit LSNS.

Vandasova strana DSSS vystupuje jako nástupkyně Dělnické strany, kterou rozpustil český Nejvyšší správní soud. Strana podle soudu podněcovala k násilí a usilovala o radikální změnu demokratického zřízení.

Soudní jednání o rozpuštění LSNS se za přísných bezpečnostních opatření koná téměř dva roky poté, co šéf slovenské prokuratury Čižnár návrh na zrušení LSNS podal k nejvyššímu soudu.