Slovenský prokurátor navrhl 20leté tresty pro Kočnera i Ruska

Podnikatel Marian Kočner (druhý zprava) přichází v doprovodu stráže do jednací síně specializovaného trestního soudu v Pezinku, kde 13. ledna 2020 začalo za přísných bezpečnostních opatření hlavní líčení se čtveřicí obviněných v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Kočner je obviněn z objednání Kuciakovy vraždy. V pozadí jsou další obvinění Miroslav Marček (druhý zleva) a Tomáš Szabó (třetí zleva).

Bratislava/Pezinok - Shodně po dvou desítkách let vězení žádá obžaloba pro kontroverzního slovenského podnikatele Mariana Kočnera a exministra hospodářství a někdejšího šéfa soukromé televize Markíza Pavola Ruska v případu padělání směnek v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,73 miliardy korun). Prokurátor to dnes řekl u soudu v závěrečné řeči, ve které se rovněž vyslovil pro uložení pokuty 300.000 eur (7,5 milionu korun) Kočnerovi. Obhajoba navrhla zamítnutí obžaloby. Soud pak odročil líčení na 27. února, kdy budou obžalování moci využít svého práva na poslední vyjádření k případu. Následně by soud mohl vynést verdikt.

Proplacení zmíněných směnek požadovala i od Markízy jedna z firem Kočnera, který v jiném případu čelí obžalobě z objednání předloňské vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka.

Rusko podle prokuratury směnky nepodepsal v roce 2000, jak je na nich uvedeno, ale až po roce 2013, kdy už nebyl ředitelem ani spolumajitelem Markízy. Rusko dlužné úpisy vystavil jako fyzická osoba a zároveň podepsal za Markízu, která se tak stala ručitelem. Vzhledem k tomu, že Rusko coby hlavní dlužník ze směnek nyní vystupuje na veřejnosti jako nemajetný, povinnost proplatit je by zůstala Markíze.

"Je vyloučeno, aby směnky (v době svého údajného vystavení) existovaly. Nikdo je neviděl," prohlásil prokurátor Ján Šanta s odvoláním na svědecké výpovědi. Dodal, že motivem padělání směnek byly "hamižnost a mamon" Kočnera poté, co zjistil, že jiní spolumajitelé Markízy dostali za prodej svých podílů v televizi více peněz než Rusko.

Znalkyně, která zkoumala Ruskovy podpisy na směnkách, dříve u soudu vyjádřila přesvědčení, že jsou až z období po roce 2013.

Advokáti Ruska i Kočnera kromě jiného tvrdili, že v procesu byla porušena práva obhajoby. Stěžovali si, že soud nepředvolal další svědky a znalce a že nebyly prozkoumány všechny listiny, jak to sami navrhovali. Jeden z obhájců také zpochybnil znalecký posudek zmíněné znalkyně.

Rusko se u soudu hájil tím, že vystavení směnek bylo součástí urovnání sporu s Kočnerovou firmou Gamatex v době, kdy byla podle něj ohrožena vysílací licence pro Markízu. V rámci sporu se Kočner v roce 1998 neúspěšně pokusil převzít kontrolu nad televizí Markíza prostřednictvím pracovníků bezpečnostní agentury. Podle Šanty byl ovšem tento spor urovnán jinou dohodou v hodnotě 80 milionů tehdejších slovenských korun.

Bratislavský okresní soud předloni Ruskovi i Markíze uložil, aby jednu ze zmíněných směnek proplatili, krajský soud ale rozhodování o tomto obchodním sporu po odvolání Markízy loni přerušil. Učinil tak po obvinění Ruska a Kočnera v případu.

Kontroverzní směnky nebyly zahrnuty do účetnictví Markízy ze skupiny Central European Media Enterprises, na jejímž převzetí se loni dohodla investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Podle dříve uniklých přepisů komunikace z Kočnerova mobilního telefonu se podnikatel snažil získat starší tiskárnu i papír a s Ruskem také koordinoval výpovědi v civilním sporu o proplacení směnek, byť oba v něm stáli na různých stranách. Přepisy také poukázaly na to, že Kočnerovi v soudním sporu o proplacení jednoho z dlužných úpisů pomáhala již bývalá náměstkyně na slovenském ministerstvu spravedlnosti Monika Jankovská. Někdejší politička Jankovská, které byl po rezignaci na místo náměstkyně pozastaven výkon soudcovské funkce, kontakty s Kočnerem popřela. Zmíněné informace z Kočnerova mobilního telefonu získala policie při vyšetřování Kuciakovy vraždy.

