Slovenský premiér Matovič přijíždí na první návštěvu Prahy

Praha - Slovenský premiér Igor Matovič dnes přijede na svou první oficiální návštěvu Česka. Bude to jeho první zahraniční cesta po březnovém nástupu do úřadu, kvůli epidemii koronaviru zatím cestování odkládal, stejně jako ostatní evropští lídři. V Praze Matoviče čeká schůzka s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), s nímž by měl mluvit o dopadech epidemie nebo o evropském rozpočtu na příští roky. Sejde se také s prezidentem Milošem Zemanem nebo s předsedy obou komor Parlamentu. ČTK bude od 11:00 vysílat živé video z přivítání Matoviče na Úřadu vlády a od 13:00 jeho tiskovou konferenci s Babišem.

Je tradicí, že první cesta českých a slovenských premiérů vede do země, se kterou je pojí společná československá historie. Babiš a Matovič spolu zatím několikrát jednali prostřednictvím videokonferencí, osobně se v rolích předsedů vlád sejdou poprvé. Český premiér přijme svůj slovenský protějšek v Kramářově vile, před novináře poté předstoupí ve Strakově akademii.

Následovat bude schůzka na Hradě se Zemanem. Podle prezidentova mluvčího lze předpokládat, že státníci budou mluvit o prioritách nové slovenské vlády a prioritách ve vzájemných vztazích. Debatovat by také mohli o problematice pandemie koronaviru nebo o evropské agendě.

Matovič se svým politickým uskupením Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) vyhrál březnové parlamentní volby, čímž ukončil osmiletou vládu Směru-SD. Matovičův kabinet se v prvních měsících své vlády musel zabývat zejména reakcí na epidemii koronaviru, Slovensku se podařilo udržet nízký počet nakažených.