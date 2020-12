Slovenský premiér má koronavirus, lidi vybídl k opatrnosti

Bratislava - Slovenský premiér Igor Matovič se nakazil koronavirem. Informaci slovenských médií potvrdil odpoledne, když na sociální síti zveřejnil výsledek čtvrtečního testu. Sedmačtyřicetiletý politik zároveň vybídl obyvatele k opatrnosti a znovu nepřímo kritizoval šéfa menší vládní strany Svoboda a solidarita Richarda Sulík, se kterým je v souvislosti s koronavirovou krizí dlouhodobě ve sporu. Slovensko chce s očkováním proti covidu-19 začít poslední prosincový víkend hned po první dodávce vakcín.

Nástup do karantény mezitím ohlásilo několik slovenských ministrů i šéf parlamentu Boris Kollár, kteří byli s Matovičem v uplynulých dnech v kontaktu. Matovič se dříve v tomto týdnu zúčastnil dvou jednání vlády a také schůzky předáků vládních stran. Testy koronavirus tento týden už potvrdily u ministra zemědělství Jána Mičovského. Vicepremiérka Veronika Remišová v diskusní relaci Rádia Expres řekla, že vláda je na podobné situace připravena a může jednat i na dálku. Slovensko v posledním období zaznamenává rychlejší šíření koronaviru.

"Buďte, prosím, mimořádně opatrní ... vím, dívat se na cizího člověka jako na číslo v řadě, je pohodlné a v dnešní době u mnohých populární. (...) Ano, statisticky bych to měl přežít bez újmy, ale pokud bych měl možnost obětovat můj život za životy tisíců nevinných obětí, udělám to," uvedl Matovič, který se stal premiérem letos v březnu po vítězství svého protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti v parlamentních volbách.

V příspěvku na sociální síti Matovič znovu nepřímo kritizoval Sulíka, který dříve žádal mírnější karanténní opatření v méně postižených regionech a kterého Matovič ve čtvrtek vybídl k demisi.

"Devět měsíců neustále bojuji s lidmi, kteří měří míru pandemie jen množstvím zavřených barů a štvou tím lidi proti opatřením a (vlastní) vládě... a přiznávám, už nemůžu a těšil jsme se alespoň na pár dnů bez stresu," napsal Matovič, jehož popularita mezi obyvateli země během pandemie výrazněji klesla, stejně jako preference jeho hnutí.

Z evropských státníků se s covidem-19 aktuálně potýká francouzský prezident Emmanuel Macron, který má horečku a kašel a izoluje se v prezidentské rezidenci ve Versailles. Nakazil se zřejmě minulý týden během summitu EU v Bruselu, kde byl mimo jiné i šéf slovenské vlády Matovič.

Státní tajemnice (náměstkyně) slovenského ministerstva zdravotnictví Jana Ježíková dnes novinářům řekla, že první dodávku vakcín proti covidu-19 očekává Slovensko 26. prosince a že bezplatné a dobrovolné očkování by mohlo v zemi začít o posledním prosincovém víkendu. Do konce roku má pětimilionové Slovensko obdržet 10.000 vakcín. Ze začátku budou očkováni nejvíce ohrožení zdravotníci, pracovníci bezpečnostních složek a zaměstnanci domovů seniorů. Ježíková řekla, že pro získání kolektivní imunity je potřeba, aby se na Slovensku nechalo očkovat asi 70 procent obyvatel, podle průzkumů veřejného mínění tak hodlá učinit ovšem jen asi třetina populace. Na rozdíl od dřívějších informací by očkování na Slovensku nemělo být podmíněno předložením negativního výsledku antigenního testu na koronavirus.

Počty nových případů koronanaviru na Slovensku stoupají, za úterý tohoto týdne laboratorní PCR testy a méně přesné antigenní testy potvrdily dohromady dosud nejvyšší přírůstek téměř 8000 nakažených. Zvyšuje se také počet hospitalizovaných s covidem-19 a počet úmrtí pacientů s tímto onemocněním.