Slovenský premiér Heger navrhl opatření k udržení čtyřkoalice

Bratislava - Slovenský ministr financí Igor Matovič v nynější krizi ve vládní koalici splní ultimátum liberální strany Svoboda a solidarita (SaS) na odchod z kabinetu, pokud tak učiní také šéf SaS a ministr hospodářství Richard Sulík a pokud bude schválena pomoc obyvatelům a další opatření. Vyplývá to z dnešního vyjádření premiéra a Matovičova stranického kolegy Eduarda Hegera. Matovič i jeho nejsilnější vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) demisi ministra financí dříve opakovaně odmítli. SaS zatím nový návrh nekomentovala.

SaS na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy a požadovala zejména, aby Matovič již dále nebyl členem kabinetu. Strana zároveň dala kolegům v koalici čas do dneška na nové uspořádání vztahů v koalici, v opačném případě by čtyři ministři za SaS podali demisi. Odchodem SaS z koalice by vláda již neměla většinu ve sněmovně.

OLaNO nyní podmínilo Matovičovu demisi tím, že SaS podpoří například finanční příspěvky na děti, dále penzistům a rodinám v celkové hodnotě stovek milionů eur jako kompenzaci vysoké inflace a stoupajících cen energií. Dále by SaS měla podpořit například zvýšení některých daní nebo zavedení nových daní, a to z tranzitního plynovodu či na ruskou ropu, jakož i další opatření v důchodovém systému a v rozpočtové oblasti.

"Pokud budou tato opatření schválena, Igor Matovič přijme výzvu Richarda Sulíka a spolu s ním odejde ze své funkce do parlamentu," řekl novinářům Heger před jednáním vlády.

SaS, která dlouhodobě podmiňuje svůj souhlas se zvýšením některých daní tím, že jiné daně se sníží, zmíněný návrh Hegera a OLaNO zatím nekomentovala. Začátek jednání kabinetu byl na žádost SaS odložen.

SaS je dlouhodobě ve sporu s Matovičem ohledně různých témat, rozpory vyústily až do osobních slovních výpadů mezi Sulíkem a Matovičem. Loni si SaS a nejmenší vládní strana Za lidi vymohly demisi Matoviče na funkci premiéra; SaS tehdy tvrdila, že Matovič není osobnostně, komunikačně ani manažersky schopen vést zemi. Matoviče pak ve funkci ministerského předsedy nahradil Heger, který byl v Matovičově vládě ministrem financí.

Matovičovo hnutí OLaNO v roce 2020 se ziskem 25 procent hlasů přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby, když se ve volební kampani vymezovalo zejména proti tehdy vládním sociálním demokratům (Směr-SD). Preference OLaNO pak postupně klesly na jednociferné hodnoty a Matovič se stal podle průzkumů jedním z nejvíce nedůvěryhodných politiků. Některá média či politici označují Matoviče například mužem konfliktu, který své nápady prosazuje i bez dohody s odborníky nebo partnery.