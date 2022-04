Slovenský parlament začal jednat o žádosti vydat Fica k vazebnímu stíhání

Bratislava - Slovenský parlament začal dnes dopoledne jednat o žádosti prokuratury, aby vydal k vazebnímu stíhání expremiéra a šéfa opoziční strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica. Policie ho minulý týden obvinila kromě jiného ze založení a podpory zločinecké skupiny v souvislosti s podezřením z dřívějšího zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům, v případu jsou stíhány i další tři osoby. Fico, který je nyní poslancem parlamentu, stíhání opakovaně označil za politickou mstu a za snahu o likvidaci opozice.

Zatím není známo, kdy bude sněmovna o žádosti prokuratury hlasovat. Do prvního kola rozpravy se přihlásilo přes 30 poslanců. Místopředseda sněmovny Gábor Grendel už ve středu uvedl, že pokud rozprava neskončí do dnešních 17:00, k hlasování parlament přistoupí až v příštím týdnu.

Už vystoupení první vládní poslankyně Anny Zemanové, která kromě jiného řekla, že rovnost před zákonem platí pro všechny, vyvolalo ve sněmovně emoce. Předsedající opakovaně vybízel zákonodárce, aby se uklidnili.

"Směr nikdy nebránil a nebude bránit žádnému vyšetřování trestných činů. Na druhé straně se nenecháme zavírat jako slepice jen proto, abyste nám zavřeli ústa. I dnešek ukazuje, že jediným vaším cílem je zavírat opoziční politiky, vzít jim poslanecké mandáty," řekl Fico v reakci na vystoupení Zemanové. V samotném prvním kole rozpravy by měl Fico vystoupit jako poslední.

Poslance na Slovensku může soud poslat do vazby pouze v případě, že s tím předem souhlasil parlament. Prokuratura tvrdí, že Fico by mohl na svobodě ovlivňovat svědky nebo jinak mařit vyšetřování. K samotnému Ficovu obvinění policie ale souhlas sněmovny nepotřebovala. Slovenští zákonodárci totiž mají imunitu jen na hlasování a na výroky v parlamentu a v jeho orgánech. I v případě vazebního stíhání by Fico o mandát nepřišel. Ztratil by ho až v případě, že by ve svém případu byl soudy pravomocně uznán vinným.

Kromě bývalého trojnásobného premiéra Fica v případu čelí obvinění také Ficův stranický kolega a exministr vnitra Robert Kaliňák, dále bývalý policejní prezident Tibor Gašpar a jeden podnikatel. Na Kaliňáka, který je nyní advokátem, soud uvalil vazbu o uplynulém víkendu.

Vyšetřovatel Fica a Kaliňáka podezírá ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům v době, kdy byli u moci. Poškozenými byli podle policie hlavně bývalý prezident Andrej Kiska a někdejší opoziční politik, nyní ministr financí a šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič.

Fico ještě z pozice premiéra označoval Kisku i Matoviče za daňové podvodníky a na veřejnost unikly také neveřejné informace o Kiskově firmě. Na bývalého prezidenta prokurátor nedávno podal obžalobu v souvislosti s daňovou kauzou jeho firmy; Kiska, který Fica porazil v prezidentských volbách v roce 2014 a pak se vůči Ficovi politicky vymezoval, své stíhání označil za expremiérovu mstu.

Kaliňák i Fico o funkce v kabinetu přišli během politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. O dva roky později pak Směr-SD po porážce v parlamentních volbách skončil v opozici.