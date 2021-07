Slovenský parlament schválil zákon, který mírně zvýhodní očkované

Bratislava - Slovenský parlament schválil novelu zákona o veřejném zdraví, která zvýhodní očkované občany v případě zhoršení pandemie. Zvýhodnění ale nebude tak velké, jak původně navrhoval ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Poslanci o zákonu diskutovali od pátku a před budovou lidé proti chystanému opatření protestovali. Opozice trvá na tom, že je zákon protiústavní, a chce se obrátit na ústavní soud.

V parlamentu se pro zákon z přítomných vyslovilo 77 poslanců a 55 bylo proti.

Novela umožňuje regionálnímu úřadu veřejného zdravotnictví nařídit při ohrožení veřejného zdraví dočasně podmíněný vstup na hromadné akce. Lidé se budou prokazovat potvrzením o očkování proti covidu-19, negativním testem či potvrzením o prodělání nemoci.

Novelu musí podepsat prezidentka Zuzana Čaputová a platit začne po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dohodu ve vládní koalici blokovaly původně spory o platbu testů. Podle serveru aktuality.sk nakonec ustoupily výhradám strany Jsem rodina strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi.

Očkovaní budou mít volný přístup do obchodů, restaurací i na sportoviště a kulturní akce i v případě zpřísnění epidemických opatření.

Neočkovaní se budou muset nechat při vstupu do škol nebo do práce otestovat minimálně antigenním testem, který bude zdarma. Testy budou pro neočkované podmínkou i při vstupu na kulturní nebo sportovní akce i do obchodů s výjimkou potravin, drogérií a lékáren. V těchto případech si ale budou muset antigenní test v hodnotě pěti eur (128 korun) platit.

Lengvarský původně navrhoval, aby neočkovaní měli měsíčně k dispozici dva testy PCR zdarma a antigenní za symbolických pět eur bez ohledu na to, kam budou vstupovat.

Přijatý zákon má předejít kolapsu nemocnic a celoplošnému zavírání škol nebo kostelů a dalších provozů. "Cílem je připravit se na třetí vlnu (epidemie) a nemuset zavírat žádné provozy," řekl předseda poslaneckého klubu OLaNO Michal Šipoš. Požádal také opozici, aby přestala dezinformovat veřejnost a lidi protestující před parlamentem. Podle něj by bez zákona mohl nastat v případě další vlny kolaps a přibývalo by úmrtí.

Ministr Lengvarský řekl, že se novelou nic důležitého nemění. "Je to jenom příprava na to, abychom ve zhoršené situaci, jež může nastat, mohli udržet v provozu sportoviště, restaurace a všechny další podniky, aby mohla fungovat kultura a sport," řekl. Slovensko se podle něj dostává novelou na evropskou úroveň a začne tam platit to, co už jinde funguje.

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová řekla, že se Slovensko vyhne celoplošnému zavírání škol. "Pro ty, kdo jsou ke svému okolí ohleduplní, budou otevřené obchody, podniky školy, kultura, sportoviště i kostely," řekla šéfka parlamentního zdravotnického výboru Jana Cigániková. Nejde podle ní nejde jen o očkované, ale i o ty, kdo se očkovat nechtějí, ale chovají se odpovědně.

Poslanec strany Za lidi Juraj Šeliga přijetí zákona označil za vítězství zdravého rozumu.

Na Slovensku se v sobotu potvrdilo 46 nových nakažených, hospitalizováno je 80 lidí, na jednotkách intenzivní péče jsou čtyři. Ukončené očkování má za sebou přes 1,9 milionu Slováků.

Podle opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) je zákon protiústavní. Jejich šéf Robert Fico na tiskové konferenci vyzval prezidentku, aby zákon vetovala. Řekl také že se poslanci jeho strany obrátí začátkem příštího týden na ústavní soud.

Fico je toho názoru, že až začne zákon platit, nastane chaos, protože text nestanovuje přesně, kde budou opatření platná. Hlavním cílem normy je podle něj přinutit lidi nechat se očkovat. Obvinil navíc šéfa parlamentu Borise Kollára z koaliční strany Jsme rodina z "kšeftování" při uzavření dohody o proplácení testů.