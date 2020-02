Slovenský parlament před volbami rozhodne o zavedení 13. penze

Bratislava - Slovenský parlament dnes rozhodl, že část kontroverzního sociálního balíčku projedná ve zrychleném režimu. Definitivně by tak o ní mohl rozhodnout ještě do sobotních parlamentních voleb. Část opozice i nezařazených poslanců označila sociální balíček za předvolební korupci a minulý týden kvůli tomu opakovaně podnikla obstrukci při jednání Národní rady. Ve zrychleném režimu budou poslanci jednat o zavedení 13. penze pro příjemce různých typů důchodů.

Toto opatření si letos vyžádá 442 milionů eur (11,1 miliardy korun). Očekává se, že ho sněmovna schválí.

Kvůli další obstrukci části zákonodárců parlament zatím ale nerozhodl o tom, zda ve zrychleném režimu projedná i návrh na zrušení dálničních známek. Nehlasoval ani o zrychleném jednání ohledně zdvojnásobení sumy přídavků na děti.

Zmíněné tři návrhy vláda Petera Pellegriniho schválila v rámci sociálního balíčku před dvěma týdny bez předchozí odborné diskuse. Zároveň navrhla parlamentu projednat materiály ve zrychleném režimu. Ten umožňuje uskutečnit všechna tři čtení o zákonech včetně závěrečného hlasování na jedné schůzi.

Kvůli snaze části koalice schválit krátce před volbami zmíněný sociální balíček skupina nezařazených poslanců minulý týden dva dny blokovala řečnický pult v jednacím sálu. Následně v pátek značná část poslanců přistoupila k obstrukci při hlasování, sněmovna tak kvůli nízkému počtu přítomných poslanců tehdy nemohla rozhodovat o návrhu projednat materiály ve zrychleném režimu.

Pokud navržená sociální opatření parlament schválí, může prezidentka Zuzana Čaputová příslušné zákony vetovat. Podle ústavy na to má 15 dnů od jejich doručení do prezidentské kanceláře. Pokud by tak Čaputová učinila až po volbách, sněmovna by podle ústavních právníků nemohla o případném prolomení veta hlavy státu hlasovat. Podle jednacího řádu sněmovny totiž návrhy zákonů z předchozího volebního období lze po volbách projednat jen v případě, že budou znovu předloženy. Čaputová svůj postup ohledně sociálního balíčku zatím neoznámila.

Součástí programu stávající schůze parlamentu je také jednání o istanbulské úmluvě o potírání násilí na ženách, kterou většina parlamentních stran na Slovensku odmítá.