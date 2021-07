Slovenský parlament bude jednat o zákoně zvýhodňujícím očkované

Bratislava - Slovenský parlament se na dnešní mimořádné schůzi nedostal k hlasování o novele zákona, která má zajistit výhody již očkovaným proti covidu-19. K projednávání se poslanci sejdou také sobotu, uvedl server Aktuality.sk. Podle něj vládní koalice ztratila pro návrh většinu poté, co se strana Jsme rodina po protestech veřejnosti rozhodla normu nepodpořit.

Proti zákonu v průběhu dneška demonstrovaly v Bratislavě stovky lidí, kteří se v jednom okamžiku pokusili vtrhnout do sídla parlamentu. Při potyčkách byla jedna policistka zraněna, uvedl list Sme na webu. Právě protesty byly podle médií důvodem, proč se k zákonu otočila zády koaliční strana Jsme rodina Borise Kollára.

Lidé před parlamentem skandovali hesla jako "gestapo", "vlastizrada" či "vydejte nám parlament". Dav zablokoval vstup do sídla parlamentu. Podporu demonstrantům vyjádřili někteří opoziční poslanci a Ľuboš Blaha z opoziční strany Směr-SD slíbil bojovat proti "očkovacímu fašismu" a "očkovacímu apartheidu". Podle webu Noviny.sk na místě řečnil i předseda krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba a z přinesených reproduktorů se ozývaly písně "od pravicových kapel z České republiky".

Situaci před parlamentem označil předseda sněmovny Boris Kollár za fatální selhání policie a policejního prezidenta Petra Kovaříka. Ke střetu podle něj nemuselo dojít, kdyby policie zřídila zátarasy alespoň 50 metrů od parlamentu. "Ti lidé proti něčemu bojují. To neznamená, že je budeme bít obušky či polévat vodními děly nebo na ně pouštět slzný plyn. Kdyby to policisté zvládli a kdyby byly venku zátarasy, tak se nic takového nestane," řekl Kollár. Dodal, že demonstrace byla předem ohlášená a policie se na ni měla připravit. Dřívější obdobné protesty byly pokojné.

Policejní prezident Kovařík podle Sme mezitím nařídil prověřit postup bratislavské policie.

Předsedkyně jedné z vládních stran naopak odsoudila agresivitu demonstrantů a útoky na policii. "Plně respektuji právo občanů pokojně demonstrovat, v demokratické společnosti je ale nepřípustné, aby demonstrace provázelo násilí a porušování zákona," uvedla Veronika Remišová podle Denníku N. Agresivitu davu přičetla nynější opozici okolo expremiéra Roberta Fica a označila ji za "výsledek zničující politiky lidí, kteří se dnes bojí politické a trestní odpovědnosti" za své počínání během dřívějšího vládnutí.

Premiér Eduard Heger v prohlášení uvedl, že součástí demokracie je právo vyjádřit názor, ale jakýkoli útok či agrese proti policistům jsou nepřípustné. "Chápu, že lidé jsou už z pandemie unavení a nikomu z nás nejsou (protikoronavirová) opatření příjemná. Ale děláme je proto, abychom chránili životy všech občanů. I těch protestujících," prohlásil.

Zákon by dal hlavnímu hygienikovi možnost zvýhodňovat očkované při uplatňovaní protiepidemických opatření. Očkovaní by měli při zhoršení epidemické situace mírnější pravidla, mohli by například na hromadné akce. Nenaočkovaní by k tomu potřebovali negativní test na covid-19.