Slovenský nejvyšší soud zahájil líčení v případu vraždy novináře Kuciaka

Bratislava - Slovenský nejvyšší soud začal dnes dopoledne projednávat odvolání v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Jedna z trojice obžalovaných Alena Zsuzsová požádala o možnost jednání se neúčastnit a soud jí vyhověl. Není vyloučeno, že verdikt padne už dnes.

Nejvyšší soud se zabývá odvoláními vůči rozhodnutí Specializovaného trestního soudu, který loni v září zprostil podnikatele Mariana Kočnera obžaloby z objednání vraždy Kuciaka a osvobodil i Zsuzsovou, která podle žalobce čin zprostředkovala. Kromě toho rozhoduje o rozsudku, kterým byl soudem prvním instance uznán vinným Tomáš Szabó. Ten podle prokuratury pomáhal nejen při vraždě Kuciaka, kdy byla zavražděna i jeho snoubenka Martina Kušnírová, ale také při loupežné vraždě jednoho podnikatele.

Na líčení k nejvyššímu soudu dnes přišli rodiče Kuciaka a matka Kušnírové. Rodinní příslušníci zavražděné dvojice se účastnili již líčení u soudu první instance.

Prokuratura předložila soudu nové důkazy, kterými chce zejména zvrátit osvobozující rozsudky nad Zsuzsovou a Kočnerem, který si odpykává dlouholetý trest vězení za padělání směnek. Obžaloba tvrdí, že Kočner si objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky.

Nejvyšší soud může například rozhodnutí Specializovaného trestního soudu potvrdit. Věc by ovšem také mohl vrátit k novému projednání. Odvolací soud totiž nemůže sám uznat Kočnera nebo Zsuzsovou vinnými.

Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková už předem naznačila, že pro případ konečného rozhodnutí nejvyššího soudu je připravena využit své oprávnění a podat vůči verdiktu mimořádný opravný prostředek. Takzvané dovolání by využila v případě, pokud by na základě informací ze soudního spisu očekávala jiné rozhodnutí.

Případ Kuciakovy vraždy projednává u nejvyššího soudu trestní senát, kterému předsedá dlouholetý soudce Peter Paluda. Členkou tříčlenného senátu je také bývalá šéfka slovenského ústavního soudu Ivetta Macejková.

V případu Kuciakovy vraždy si po dřívějším doznání už odpykávají trest dva z původně pěti obviněných v tomto nejsledovanějším kriminálním případu v novodobých dějinách země. K vraždě Kuciaka, Kušnírové a jednoho podnikatele se přiznal bývalý voják a Szabóův bratranec Miroslav Marček. Soud mu za to vyměřil trest 25 let vězení. S policií zase spolupracoval zprostředkovatel reportérovy vraždy Zoltán Andruskó, který od soudu odešel s trestem 15 let.