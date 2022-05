Slovenský nejvyšší soud vyměřil osm let vězení bývalému elitnímu prokurátorovi

Bratislava - Slovenský nejvyšší soud vyměřil bývalému šéfovi elitní složky slovenské prokuratury Dušanu Kováčikovi osm let vězení za korupci a za vynášení důvěrných informací. Zároveň mu uložil pokutu 100.000 eur (2,46 milionu korun). Rozsudek je pravomocný. Kováčik verdikt nekomentoval, přímo ze soudní síně ho eskorta odvedla k výkonu trestu. Nejvyšší soud na rozdíl od nižšího soudu, který Kováčika loni potrestal vězením až na 14 let, zprostil obžaloby ze založení a podpory zločinecké skupiny a ze zneužití pravomocí; Kováčikovi tak nepropadne majetek, jak o tom rozhodl soud první instance.

Kováčik je zatím nejvýše postaveným někdejším představitelem slovenské justice, který byl odsouzen po několika vlnách zatýkání vysokých úředníků, podnikatelů či soudců. Tato zatýkání Slovensko zažilo po předloňských parlamentních volbách, které skončily porážkou do té doby vládních sociálních demokratů (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica.

Podle verdiktu Kováčik za úplatek 50.000 eur (1,23 milionu Kč) pomohl údajnému šéfovi jednoho zločineckého gangu Ľubomírovi Kudličkovi zůstat na svobodě a také vynášel informace z vyšetřování. Odsouzen byl za trestné činy přijímání úplatku a ohrožení důvěrné a vyhrazené skutečnosti.

"Senát přihlédl k tomu, že obžalovaný vedl dosud řádný život, na druhé straně k přijetí úplatku došlo v souvislosti s funkcí speciálního prokuratura. Jde o část prokuratury, která stíhá nejzávažnější trestné činy,“ řekl při vyhlášení verdiktu předseda soudního senátu Peter Štift. Dodal, že soud při ukládání výše trestu vězení vybíral z trestní sazby pět až zhruba 12 let a deset měsíců.

Kováčik opakovaně vinu odmítl a u soudu zpochybňoval důvěryhodnost svědků; jeden z nich, který je sám stíhán, řekl, že Kováčikovi zmíněný úplatek odevzdal. Jedna z prokurátorek zase uvedla, že ji Kováčik instruoval, aby nepodala stížnost proti propuštění Kudličky z vazby.

Do doby výkonu trestu se Kováčikovi započítá necelého půl druhého roku, který po zadržení v tomto případu na podzim roku 2020 strávil ve vazbě.

Jeden z Kováčikových advokátů před novináři tvrdil, že navzdory verdiktu nejvyššího soudu má pravdu obhajoba, která v případu využije mimořádný opravný prostředek.

"To, co bylo prokázáno, signalizuje závažný problém ve společnosti. Není to dobrý signál toho, co tu bylo v minulosti," komentoval verdikt soudu a osobu odsouzeného žalobce Michal Šúrek.

Kováčik stál v čele úřadu speciální prokuratury od jeho vzniku v roce 2004, funkce se vzdal po obvinění ve zmíněné kauze. Speciální prokuratura dohlíží na vyšetřování trestných činů, které pak projednává Specializovaný trestní soud se sídlem ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy. Jde například o nejzávažnější kriminální kauzy, korupční případy či extremistické delikty.

Ve slovenských mediích si Kováčik dříve vysloužil přezdívku "pan 61:0" za to, že za několik let jako speciální prokurátor nepodal obžalobu v žádném z případů, na jejich vyšetřování jako prokurátor dohlížel. Proto jej tisk označoval i jako zametače kauz.

Opoziční strana Směr-SD v reakci na verdikt uvedla, že Kováčik se stal první obětí brutálního zneužívaní trestního práva pro politické cíle. Šéf strany Fico v minulosti opakovaně kritizoval stíhání některých obviněných za současné vlády; v dubnu byl pak obviněn také Fico se svým stranickým kolegou Robertem Kaliňákem, a to pro podezření ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Směru-SD v době, kdy byli Fico a Kaliňák u moci.