Slovenský ministr zdravotnictví navrhl prodloužit lockdown

Berlín/Bratislava - Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský oznámil, že kvůli nepříznivé epidemické situaci navrhuje prodloužení stávajícího dvoutýdenního zákazu vycházení s výjimkami o další týden, tedy do 16. prosince. Německo registruje 27.836 nových koronavirových infekcí za posledních 24 hodin, což je méně než před týdnem.

Následné uvolnění omezení by se mělo vztahovat zejména na lidi naočkované proti nemoci covid-19 nebo ty, kdo toto onemocnění prodělali.

"Máme za to, že situace je nadále velmi vážná. Navrhujeme prodloužit současnou podobu lockdownu. Na Slovensku není problém mít opatření, je problém dodržovat je. Budeme usilovat o zintenzivnění kontrol," řekl dnes Lengvarský novinářům.

O podobě případného prodloužení stávajícího omezení volného pohybu obyvatel bude rozhodovat vláda. Například menší koaliční strana Svoboda a solidarita se už dříve nechala slyšet, že požaduje úlevy pro očkované proti covidu-19.

Návrh ministerstva zdravotnictví počítá také s tím, že od 17. do 24. prosince budou moci otevřít i nyní uzavřené obchody a nákupní centra, ale jen pro očkované a pro lidi po prodělání covidu-19. V další etapě od 25. prosince do 9. ledna příštího roku by mohla obnovit činnost například ubytovací zařízení a lyžařská střediska s výjimkou provozu kabinkových lanovek. Některé služby možná budou moci využívat i neočkovaní s potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus.

Slovensko po výrazném zhoršení epidemické situace zavedlo 25. listopadu nouzový stav a zavedlo zákaz vycházení s různými výjimkami. V praxi to vedlo například k dočasnému uzavření některých prodejen, restaurací, hotelů či provozů služeb včetně těch, které nabízejí možnost volnočasových aktivit.

Restrikce podle ministerstva zdravotnictví ale nevedly k takovému snížení mobility jako při předchozí silné druhé vlně koronavirové infekce, kdy platila podobná omezení. V zemi sice nyní ubylo výjezdů sanitek ke covidovým pacientům, přetížené nemocnice ale nadále čelí náporu hospitalizovaných kvůli covidu-19.

RKI registruje 27.836 nových koronavirových infekcí, incidence je 441,9

Německo registruje 27.836 nových koronavirových infekcí za posledních 24 hodin, což je méně než před týdnem, kdy jich bylo 29.364. Vyplývá to z údajů, které dnes brzy ráno zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Velmi sledovaná sedmidenní incidence mírně stoupla na 441,9 nakažených na 100.000 obyvatel. O den dříve byla na hodnotě 439,2 a před týdnem dokonce 452,4.

Podle agentury DPA je při hodnocení infekčního vývoje třeba vzít v úvahu, že experti nyní předpokládají zřetelnou podhodnocenost čísel. Zdravotní úřady a kliniky alespoň v některých regionech už nestíhají hlásit všechny případy.

I pro RKI je hodnocení situace složité. Zpomalení incidence by podle něj mohl být na jednu stranu "prvním znamením lehce oslabující dynamiky" přenosů díky výrazně intenzivnějším opatřením omezujícím kontakty. Na druhou stranu by však prý vývoj mohl souviset i s regionálně stále více přetíženými kapacitami veřejného zdravotnictví a vyčerpanými kapacitami laboratoří.

V celém Německu bylo podle nových údajů během posledních 24 hodin zaznamenáno 81 úmrtí souvisejících s covidem-19. Před týdnem jich bylo 73. Od počátku pandemie bylo zemřelých 103.121. RKI přitom dohromady eviduje 6,185.961 prokázaných infekcí virem SARS-CoV-2. Celkový počet uzdravených odhaduje RKI na 5,120.100.