Slovenský fotbalista Hancko přestoupil ze Sparty do Feyenoordu

Praha - Fotbalista Dávid Hancko přestoupil ze Sparty do Feyenoordu Rotterdam. Kluby oficiálně dokončily transfer, o kterém média informovala již v minulém týdnu. Čtyřiadvacetiletý slovenský zadák podepsal s nizozemským týmem smlouvu do roku 2026. Feyenoord o tom informoval na svých internetových stránkách.

Podle českých médií by Sparta za jednu z opor, která na Letné strávila tři roky, mohla inkasovat v přepočtu až čtvrt miliardy korun. Pražský klub by za Hancka měl dostat 200 milionů korun, dalších 50 milionů by měly tvořit bonusy.