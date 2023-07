Slovenskou dálnici D2 uzavřely ve směru do Česka nehody

Brno/Bratislava - Dálnici D2 přímo na státní hranici uzavřela ve směru do České republiky dnes ráno nehoda dvou vozidel. Otevření dálnice se podle webu DopravniInfo.cz neustále posunuje. Původně měla uzavírka skončit v 10:30, poté bylo předpokládané otevření posunuto na 13:55 a pak znovu na 16:00. Nehoda se stala na území Slovenské republiky, a na místě tak zasahují slovenské záchranné složky, řekli ČTK mluvčí policistů, záchranářů a hasičů. Slovenská policie ČTK informovala, že při nehodě dodávka narazila do nákladního auta a že její řidič byl se zraněními letecky přepraven do nemocnice. Dopoledne se pak na slovenské části dálnice D2 nedaleko hranic s Českem stala další nehoda.

Kvůli ranní nehodě byla uzavřena část dálnice mezi státní hranicí a sjezdem na Břeclav. Lidé cestující ze Slovenska mohou místo objet buď přes slovenské Kúty a Lanžhot, nebo zamířit na Holíč a hraniční přechod Hodonín.

"Na místo jsme vyslali vrtulník i pozemní lékařskou posádku, ještě na cestě byly ale odvolány zpět s tím, že o zraněné se postará slovenská strana," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Na místě zasahují také slovenští hasiči.

Mluvčí bratislavského krajského ředitelství policie Michal Szeiff uvedl, že řidič dodávky pravděpodobně kvůli mikrospánku narazil do nákladního vozidla, které jelo před ním.

Szeiff později ČTK informoval, že na dálnici D2 se stala u výjezdu na vesnici Kúty další kolize vozidel. Podle prvotních informací policie se tam srazila tři zahraniční nákladní auta. Dálnice ve směru do Česka zůstala neprůjezdná.