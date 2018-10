Bratislava - Slovensko v rámci svého dobrovolného příspěvku k řešení migrace zvažuje přijetí desítky syrských sirotků. Vyplývá to z informací, které na dotaz ČTK poskytl mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Boris Gandel. Záměr kritizovala v reakci jedna z vládních stran. Podobnou iniciativu v Česku ohledně přijetí 50 syrských sirotků zahájila europoslankyně Michaela Šojdrová, premiér Andrej Babiš patří mezi odpůrce takového kroku a prosazuje pomoc dětem mimo Česko.

"Dobrovolným příspěvkem Slovenské republiky by bylo i přijetí deseti syrských sirotků. Je ovšem potřebné uvést, že v této věci teprve začínají konzultace a provádí se analýza situace, na jejichž základě vláda zaujme postoj," uvedl Gandel.

Plán kritizovala vládní Slovenská národní strana (SNS), která je jednou ze tří koaličních stran. Za nepochopitelný označila skutečnost, že ministerstvo zahraničí se místo informování o finančních příspěvcích Slovenska do mezinárodního systému humanitární a rozvojové pomoci zabývá "pochybnými, nesystémovými a nemístními úvahami o tom, kolik dětí by mohla Slovenská republika (pod záminkou humanitární pomoci) syrskému státu zcizit". Dodala, že v této záležitosti je třeba odmítnou perfidní politickou hru části mimovládních organizací a medií, které podle SNS zneužívají smutné osudy syrských dětí a sirotků na přenesení silných emocí do slovenské společnosti.

Bratislava se během migrační krize stala jedním z největších kritiků unijních kvót na přerozdělování migrantů, kvůli kterým také podala žalobu k soudu EU. Svůj postoj ke kvótám slovenská vláda nezměnila ani poté, co unijní soud její žalobu v této záležitosti zamítl.

Slovensko dlouhodobě prosazuje názor, že každá země by měla sama rozhodovat o podobě svého příspěvku k řešení migrace. Po vypuknutí migrační krize v EU před třemi lety Slovensko na svém území například dočasně ubytovalo stovky migrantů, kteří žádali o azyl v sousedním Rakousku. Slovensko také poskytlo azyl 149 asyrským křesťanům z Iráků, z nichž část se mezitím vrátila do vlasti.

V Česku se o možnosti přijmout syrské sirotky rozpoutala v září bouřlivá diskuse. O plánu se hovořilo i ve Sněmovně, kde opoziční TOP 09 neprosadila usnesení, aby dolní komora požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z uprchlických táborů. K přijetí dětí vyzvala premiéra Babiše téměř polovina senátorů. Babiš dal nakonec europoslankyni Šojdrové a zástupcům neziskových organizací za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Příliš však nevěří tomu, že takové děti najdou.