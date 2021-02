Slovensko zavede karanténu pro cestující ze zahraničí

Bratislava - Slovensko zavede povinnou karanténu s následným testem na koronavirus pro lidi, kteří od 15. února přijedou do země ze zahraničí. Lidé každodenně dojíždějící za prací mají mít výjimku a postačí jim test, který nebude starší sedmi dnů. Země zároveň na hraničních přechodech zahájí kontroly. Novinářům to dnes řekl slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Opatření, které bude platit prozatím do konce února, zdůvodnil výskytem nakažlivějších mutací koronaviru v zemích Evropské unie.

V současnosti se turisté při cestách na Slovensko a Slováci při návratu do vlasti z rizikových zemí v souvislosti s epidemií covid-19, tedy i z Česka, mohou nástupu do karantény vyhnout v případě, že mají potvrzení o negativním výsledku testu.

"Každý cestující bude muset vyplnit formulář, bude muset jít karantény. Nejdříve osmý den pak půjde na PCR test," vysvětlil nová pravidla Krajčí, který současně ohlásil výjimku ze zmíněného pravidla pro takzvané pendlery. Cestující nebudou muset absolvovat karanténu ve státních zařízeních, izolaci ukončí obdržením výsledku o negativním výsledku testu na koronaviru.

Povinnost elektronické registrace před příjezdem na Slovensko platí až na výjimky už v současnosti. Plošné kontroly na hranicích slovenská policie dosud nedělala.

Přesné podmínky ohledně karantény při cestách ze zahraničí na Slovensko stanoví hlavní hygienik ve vyhlášce, která bude podle Krajčího zveřejněna do pátku.

Slovensku se navzdory karanténním opatřením včetně zákazu vycházení s výjimkami nedaří výrazněji snížit počty nových případů infekce a ani pacientů s covidem-19, v nemocnicích je s tímto onemocněním hospitalizováno rekordních více než 3500 lidí.