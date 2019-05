Slovensko začalo domácí MS výhrou nad USA, Finsko porazilo Kanadu

Bratislava/Košice - Hokejisté Slovenska vyhráli na startu domácího mistrovství světa v Košicích nad obhájci bronzu Spojenými státy americkými 4:1. Finsko zdolalo Kanadu 3:1. Dvěma góly zazářil osmnáctiletý talent Kaapo Kakko. Rusko vyhrálo nad Norskem 5:2.

Skupina A

Finsko porazilo Kanadu 3:1, talent Kakko dal dva góly

Hokejisté Finska zdolali v Košicích při vstupu do mistrovství světa Kanadu 3:1. Dvěma góly zazářil osmnáctiletý talent Kaapo Kakko, který tak ozdobil svou premiéru na velké mezinárodní akci v kategorii dospělých. Vítěznou branku vstřelil ve 43. minutě v přesilové hře další nováček Arttu Ilomäki.

"Byl to skvělý zážitek a naši fanoušci byli neuvěřitelní. Bojovali jsme skvěle jako tým," řekl oficiálním stránkám MS Kakko, který je v prognózách řazen na pozici dvojky červnového draftu NHL za amerického útočníka Jacka Hughese. Talent z TPS Turku má už získal zlaté medaile loni na mistrovství světa osmnáctek a letos i na šampionátu dvacítek.

Finové mají v kádru jen dvě posily z NHL - obránce Henriho Jokiharjua z Chicaga a útočníka Juha Lammikka z Floridy - a řadu hráčů bez zkušeností z velkých turnajů, přesto naznačili, že to jejich ambice nijak nesnižuje. V sedmé minutě po krásné akci otevřeli skóre.

Rozehrávku Ilomäkiho z vlastního obranného pásma prodloužil zadovkou Rajala do úniku na Kakka, který se i přesto, že byl faulován, prosadil proti brankáři Murraymu blafákem do bekhendu. "Byl trpělivý. Už jsem myslel, že mu puk uteče, ale dosáhl na něj a udělal to pěkně," uznal Matt Murray, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem.

Kanada odpověděla za 76 sekund v přesilové hře při vyloučení Jokiharjua, při kterém překonal Lankinena z pravého kruhu Marchessault. "V první třetině nám vázla souhra, ve druhé se to zlepšilo. Vytvořili jsme si šance. Ale třetí patřila soupeři a my jsme si nevěděli rady. Musíme se nachystat na další zápas," uvedl trenér Kanady Alain Vigneault.

V druhém dějství se diváci branky nedočkali a šance měli především Kanaďané, ale finský gólman pokusy kapitána Turrise i Montoura kryl. Radovali se až na začátku závěrečné části Kanaďané. Při Seversonově trestu se prosadil z dorážky Ilomäki. V závěru se ocitl sám před Lankinenem Mantha, ale neuspěl. Naopak 36 sekund před koncem pečetil výsledek při power play do prázdné branky Kakko.

"Předvedli jsme týmový výkon. Povedl se nám začátek a celý zápas jsme bojovali. Je to pro nás skvělý výsledek, protože máme v týmu hodně hráčů, kteří jsou na mistrovství světa poprvé. Máme ale kvalitní tým," uvedl útočník Marko Anttila.

Skupina B

Slovenští hokejisté začali domácí MS výhrou nad USA 4:1

Hokejisté Slovenska vyhráli na startu domácího mistrovství světa v Košicích nad obhájci bronzu Spojenými státy americkými 4:1. Na úvodní branku Matúše Sukeľa ještě odpověděl Alex DeBrincat, ale ve 22. minutě vstřelil vítězný gól v přesilovce pěti proti třem Erik Černák a ještě v druhém dějství pojistil náskok Tomáš Tatar. Čtyři minuty před koncem pečetil výhru Michal Krištof.

"Byl to úžasný zápas. Fanoušci byli neskuteční a pomáhali nám celý zápas. Hráli jsme naší hru a nepustili jsme Američany do velkých šancí. Hráli jsme to, co jsme měli, proto jsme vyhráli. Budeme se z toho radovat do půlnoci a zítra je nový den," řekl po utkání obránce Černák z Tampy Bay.

Z prvního gólu na turnaji se radoval domácí tým v páté minutě. Sukeľ napoprvé Schneidera nepřekonal, Studenič se ale zmocnil puku a přihrávkou zpoza branky mu dal možnost zakončit tentokrát do odkryté klece. Americký gólman si pak poradil s Tatarovou ránou.

Při Lunterově trestu ve 13. minutě nabil kapitán Kane mezi kruhy spoluhráči z Chicaga DeBrincatovi, který přesnou střelou k pravé tyči vyrovnal. Vzápětí se dostal do šance americký talent Jack Hughes, ale favorit na jedničku letošního draftu NHL zvolil místo zakončení nepřesnou přihrávku.

V úvodu druhé části mohl Slovensku vrátit vedení z dorážky Studenič. Ve 22. minutě putovali během 14 sekund na trestnou lavici Skjei a Suter a přesilovku pěti proti třem využil přesnou ranou Černák. Za tři minuty Američané udělali chybu při bránění, Pánik našel úplně volného Tatara a kanonýr Montrealu zvýšil na 3:1.

Snížit mohl Glendening, ale ztroskotal na Rybárovi. Zápas nadále patřil pořádající zemi. Po Lantošiho zadovce musel Schneider krýt šanci Ziga a únik potom ve 33. minutě neproměnil sám Lantoši.

V závěrečném dějství nejdříve podržel domácí Rybár, který zlikvidoval možnosti DeBrincata, potom netrefil skákavý puk před odkrytou brankou van Riemsdyk a ve 45. minutě nastřelil Jack Hughes tyč. V 56. minutě nejdříve neproměnil únik Lantoši, ale vzápětí už trefil pojistku Krištof.

"Věděli jsme, co budou Američané hrát. Mají skvělé hráče, hvězdy NHL. My jsme si říkali, že musíme hrát týmově, a to jsme přesně dělali. Oni měli možná častěji puk, ale bylo to spíš v rozích. Výborně nás podržel Rybka (Rybár)," uvedl útočník Michal Krištof.

Ruští hokejisté porazili 5:2 Norsko, Kučerov si připsal tři body

Hokejisté Ruska vstoupili do mistrovství světa v Bratislavě výhrou nad Norskem 5:2. Třemi body za gól a dvě asistence k ní pomohl letošní držitel Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL Nikita Kučerov z Tampy Bay, dvakrát skóroval za vítěze další útočník Jevgenij Dadonov z Floridy.

Norové odolávali proti hvězdami nabité sborné do deváté minuty, když šel pykat Mathis Olimb a už po 12 sekundách opět trestnou lavici opouštěl. Malkin přihrál zpoza branky Dadonovovi, který zblízka nedal Haukelandovi šanci. Rusové se ubránili při Dadonovově trestu a v 15. minutě zvýšili. Grigorenko uvolnil Anisimova a ten norského brankáře překonal bekhendovým zakončením.

V druhém dějství po nevyužité velké šanci Anisimova i na druhé straně úspěšném zákroku Vasilevského proti Lindströmově nebezpečné střele udeřilo Rusko znovu v přesilové hře ve 29. minutě, kdy se trefil z pravého kruhu Kučerov. Za 94 sekund využil další početní výhodu Dadonov opět po Malkinově přihrávce zpoza branky.

"Dadonov si dobře našel místo a na mně bylo, abych mu dal přihrávku, kterou může zakončit," komentoval centr Jevgenij Malkin úspěšnou spolupráci. "Dařilo se nám v přesilovkách, ale ve hře pět na pět se musíme prosazovat více," dodal k třem využitým přesilovkám sborné.

Po 86 sekundách závěrečné části prostřelil Haukelanda z pozice mezi kruhy Gusev a zvýšil na 5:0. Norové v závěru zmírnili porážku a gólman Vasilevskij se čistého konta nedočkal. V 57. minutě jej překonal po přihrávce bývalého sparťanského útočníka Reichenberga Valkvae Olsen a po dalších 100 sekundách se trefil ještě od modré čáry Holös.

"Čelili jsme jedněm z nejlepších hráčů světa a ve hře pět na pět jsme s nimi dokázali držet krok. Měli jsme také šance. Dali jsme góly až na konci, ale měli jsme těch možností více," prohlásil norský obránce Alexander Bonsaksen.

Výsledky mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina A (Košice):

Finsko - Kanada 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Kakko (Rajala, Ilomäki), 43. Ilomäki (Rajala, M. Lehtonen), 60. Kakko - 9. Marchessault (Mark Stone, S. Theodore). Rozhodčí: Hribik (ČR), Björk (Švéd.) - Ondráček (ČR), Oliver (USA). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Diváci: 6764.

Slovensko - USA 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Sukeľ (Studenič), 22. Černák (Sekera), 25. Tatar (Pánik), 56. Krištof (Marinčin) - 13. DeBrincat (P. Kane, Eichel). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Romasko - Lazarev (oba Rus.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 7430.

Skupina B (Bratislava):

ČR - Švédsko 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. J. Vrána (D. Kubalík), 37. D. Kubalík (Jan Kovář), 41. Frolík (Simon, J. Voráček), 56. J. Vrána (Hronek), 60. Jan Kovář (J. Voráček) - 21. Hörnqvist (W. Nylander, E. Pettersson), 24. Lindblom (E. Gustafsson, Bratt). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Iverson (Kan.) - Hancock (USA), Sormunen (Finsko). Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 8723.

Sestavy:

ČR: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, Ekholm, M. Pettersson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander, E. Pettersson - Lindholm, A. Kempe, Lindblom - Bratt, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

Rusko - Norsko 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Dadonov (Malkin, Kučerov), 15. Anisimov (M. Grigorenko, Orlov), 29. Kučerov (Sergačov), 30. Dadonov (Malkin, Gusev), 42. Gusev (Kučerov, Chafizullin) - 57. Valkvae Olsen (Reichenberg), 58. Holös (Martinsen). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Reneau (USA) - Lhotský (ČR), Kaderli (Švýc.). Vyloučení: 3:4. Využití: 3:0. Diváci: 7698.

Další program:

Sobota 11. května:

Skupina A:

12:15 Dánsko - Francie,

16:15 Německo - Velká Británie,

20:15 Slovensko - Finsko.

Skupina B:

12:15 Švýcarsko - Itálie,

16:15 Lotyšsko - Rakousko,

20:15 Norsko - ČR.

Neděle 12. května:

Skupina A:

12:15 USA - Francie,

16:15 Dánsko - Německo,

20:15 Velká Británie - Kanada.

Skupina B:

12:15 Rusko - Rakousko,

16:15 Itálie - Švédsko,

20:15 Lotyšsko - Švýcarsko.