Slovensko uleví lidem s negativním testem, Belgie zavře hranice

Bratislava/Brusel - Na Slovensku dnes začnou platit přísnější pravidla omezení pohybu pro osoby, které nemají negativní výsledek testu na koronavirus. V zemi v úterý skončilo plošné testování a lidé, u nichž se nákaza neprokázala, budou moci cestovat do práce či chodit do přírody. V Belgii ode dneška platí zákaz veškerých cest přes hranice, pokud k nim není dostatečný důvod. Tím je například práce nebo návštěva rodiny.

Plošné testování na Slovensku podobně jako loni na podzim nebylo povinné, stát ale lidem s negativním výsledkem testu slíbil některé výhody. Například budou moci využívat výjimky z platného zákazu vycházení například k cestě do práce či kvůli pobytu v přírodě.

Zpřísnění pravidel ode dneška čeká i Belgii, jejíž hranice bude možné překročit jen v nutných případech. Na rekreaci do zahraničí nikdo nevyjede až do začátku března, oznámil premiér Alexander De Croo. Do země nebo ze země se lidé dostanou jen ze zdravotních, pracovních či rodinných důvodů, výjimka platí i pro pendlery.

V sousední Francii se o dalším postupu v boji pro pandemii teprve rozhodne. Francouzský prezident Emmanuel Macron má oznámit, zda v zemi zavede už třetí celostátní karanténu. Po plošné uzávěře volají experti, které znepokojuje nárůst pacientů s covidem-19 v nemocnicích.