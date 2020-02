Slovensko si připomíná druhé výročí vraždy novináře Kuciaka

Bratislava - Obyvatelé Slovenska, politici i diplomaté si dnes připomínají druhé výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která v roce 2018 vyústila v politickou krizi a v odchod sociálnědemokratického premiéra Roberta Fica z čela vlády. Na shromáždění v centru Bratislavy, které svolala opozice, vystoupili i rodiče zavražděné dvojice. Kuciakův otec vybídl Slováky k účasti na parlamentních volbách 29. února. V případu Kuciakovy vraždy policie obvinila pět lidí, dva z nich, včetně střelce, vinu u soudu přiznali.

"Chtěl bych požádat o jedno, abyste se zúčastnili voleb a rozhodovali se srdcem a hlavou. Každý hlas je platný," řekl z pódia Kuciakův otec Jozef. Sám dříve prohlásil, že v minulosti volil Ficovu stranu Směr-SD, protože se cítil být sociálním demokratem a věřil jejich "blábolům".

"Zapsali se svou krví do slovenských dějin. Ať se už nikomu nestane to, co jim," přimněla dvojnásobnou vraždu chvějícím se hlasem matka Kušnírové na shromáždění na Náměstí Slovenského národního povstání (SNP) v centru Bratislavy. Na stejném místě se před dvěma roky po oznámení násilné smrti mladé dvojice konaly mohutné protivládní demonstrace.

Na jiné místo ve slovenské metropoli svolala na dnešek vzpomínkové shromáždění iniciativa Za slušné Slovensko, která stála za podobnými akcemi v minulosti.

Dříve během dne si na bratislavském Náměstí SNP připomenuli výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové také diplomaté včetně českého velvyslance na Slovensku Tomáše Tuhého.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uctila památku zavražděných u jejich domu ve Velké Mači nedaleko Trnavy, kde je vrah zastřelil. "Mladí lidé, kteří plánovali svatbu a společný život, zemřeli rukou vraha, který chtěl umlčet pravdu. Pokud si objednavatelé vraždy mysleli, že smrt odradí ostatní novináře v odhalování celospolečenských kauz, připočítali se. Co nestihl dokončit Ján Kuciak, dokončí jiní," napsala na sociální síti Čaputová. Dříve v tomto týdnu přijala v prezidentském úřadu investigativní novináře a také organizátory vzpomínkových shromáždění.

Premiér a volební lídr Směru-SD Peter Pellegrini vyjádřil lítost nad tím, že zmíněná vražda je podle jeho slov politicky zneužívána.

"Změnilo se mnoho, protože vražda byla hrubým způsobem zneužita pro politické cíle. Pokud by nebyla vražda, tak dnes zde stojím před vámi jako předseda vlády s podporou 30 procent," řekl expremiér Fico, kterého ve funkci ministerského předsedy po Kuciakově vraždě vystřídal právě Pellegrini. Popularita Směru-SD dlouhodobě klesá a pohybuje se kolem 17 procent.

Z objednání vraždy Kuciaka prokuratura obžalovala podnikatele Mariana Kočnera, o jehož kontroverzních aktivitách novinář psal. Kočner, který měl podle vyšetřovatelů kontakty na politiky, soudce či prokurátory, vinu popřel.

Za dva roky po vraždě Kuciaka se Slovensko změnilo, píše tisk

Během dvou let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky se Slovensko změnilo, vyšly najevo také informace o propojení mafiánského podnikatele a údajného objednavatele Kuciakovy vraždy Mariana Kočnera na vlivné lidi. Napsal to dnes slovenský tisk. Zastřelení novináře vyústilo v zemi v politickou krizi a také ve výměnu premiéra.

"Celé Slovensko se v tomto těžkém období semklo tak, jako naposledy v roce 1989. Začala dlouhá očista soudů. Vícero soudců čelí řízením v souvislosti se zprávami týkajícími se Kočnera. Na povrch vycházejí další propojení vlivných lidí na mafiánského podnikatele," napsal nejčtenější list Nový čas k vývoji na Slovensku po zmíněné dvojnásobné vraždě a po provalení informací o dřívějších kontaktech politiků, soudců či prokurátorů s Kočnerem, jenž čelí obžalobě z objednání vraždy Kuciaka.

Před soudem stanuli i další podezřelí v případu. Zprostředkovatel vraždy investigativního reportéra si po přiznání viny již odpykává ve vězení trest 15 let.

"Po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se postupně začaly vynořovat souvislosti o propojení oligarchů, politiků a silových složek," uvedl list Pravda.

List Sme zase podrobně popsal průběh vyšetřování vraždy Kuciaka a Kušnírové, které vyústilo v obvinění pěti lidí.

"Navždy zůstane černým dnem v historii Slovenska! Přesně před dvěma lety nemilosrdně popravili novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku, archeoložku Martinu Kušnírovou. Od jejich smrti se na Slovensku mnoho změnilo," napsal list Plus Jeden deň.

List Denník N zase na titulní stránce na černém pozadí otiskl kromě jiného nápis "Nezapomínáme" a heslo "#ALL FOR JAN", které se dostalo také na odznaky, jež mnoha Slováků začalo nosit na oděvu po Kuciakově vraždě.