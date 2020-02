Slovensko si připomenulo druhé výročí vraždy novináře Kuciaka

Bratislava - Slovensko si připomenulo druhé výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která v roce 2018 vyústila v politickou krizi a v odchod sociálnědemokratického premiéra Roberta Fica z čela vlády. Na shromáždění v centru Bratislavy, které svolala opozice, vystoupili i rodiče zavražděné dvojice. Kuciakův otec vybídl Slováky k účasti na parlamentních volbách 29. února. Vpodvečer se pak na jiné vzpomínkové akci ve slovenské metropoli shromáždily tisíce lidí; podobná shromáždění byla svolána do mnoha měst po celé zemi. V případu Kuciakovy vraždy policie obvinila pět lidí; dva z nich, včetně střelce, vinu u soudu přiznali. Podle prokuratury motivem objednavatele činu byla reportérova investigativní práce.

"Chtěl bych požádat, abyste se zúčastnili voleb a rozhodovali se srdcem a hlavou. Každý hlas je platný," řekl z pódia na shromáždění opozice Kuciakův otec Jozef. Sám dříve prohlásil, že v minulosti volil Ficovu stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD), protože se cítil být sociálním demokratem a věřil jejich "blábolům".

"Zapsali se svou krví do slovenských dějin. Ať se už nikomu nestane to, co jim," připomněla dvojnásobnou vraždu chvějícím se hlasem matka Kušnírové na shromáždění na Náměstí Slovenského národního povstání (SNP) v centru Bratislavy. Na stejném místě se před dvěma roky po oznámení násilné smrti mladé dvojice konaly mohutné protivládní demonstrace.

Rodiče Kuciaka a Kušnírové pak spolu s tisícovkami lidí přišli také na další vzpomínkovou akci, kterou u úřadu vlády zorganizovala občanská iniciativa Za slušné Slovensko. Ta po Kuciakově vraždě stála za mohutnými protivládními demonstracemi a u příležitosti druhého výročí vraždy novináře a jeho snoubenky zorganizovala v desítkách měst vzpomínková shromáždění. Účast například v Bratislavě ale byla nižší než během demonstrací krátce po vraždě.

"Psal (Kuciak) o pravdě za nás všechny, a to ho stálo život. Nikdy nesmíme dopustit, aby se něco podobného opakovalo," řekla jedna z moderátorek shromáždění Karolína Farská.

Dříve během dne si na bratislavském Náměstí SNP připomenuli výročí dvojnásobné vraždy také diplomaté včetně českého velvyslance na Slovensku Tomáše Tuhého.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uctila památku zavražděných u jejich domu ve Velké Mači nedaleko Trnavy, kde přišli o život. "Mladí lidé, kteří plánovali svatbu a společný život, zemřeli rukou vraha, který chtěl umlčet pravdu. Pokud si objednavatelé vraždy mysleli, že smrt odradí ostatní novináře v odhalování celospolečenských kauz, připočítali se. Co nestihl dokončit Ján Kuciak, dokončí jiní," napsala na sociální síti Čaputová. Dříve v tomto týdnu přijala v prezidentském úřadu investigativní novináře a také organizátory vzpomínkových shromáždění.

Premiér a volební lídr Směru-SD Peter Pellegrini vyjádřil lítost nad tím, že zmíněná vražda je podle jeho slov politicky zneužívána.

"Změnilo se mnoho, protože vražda byla hrubým způsobem zneužita pro politické cíle. Pokud by nebyla vražda, tak zde dnes před vámi stojím jako předseda vlády s podporou 30 procent," řekl expremiér Fico, kterého ve funkci ministerského předsedy po Kuciakově vraždě vystřídal právě Pellegrini. Popularita Směru-SD dlouhodobě klesá a pohybuje se kolem 17 procent.

Z objednání vraždy Kuciaka prokuratura obžalovala podnikatele Mariana Kočnera, o jehož kontroverzních aktivitách novinář psal. Kočner, který měl podle vyšetřovatelů kontakty na politiky, soudce či prokurátory, vinu popřel.

Kuciakovu vraždu si připomněli také lidé v Brně

Na brněnském náměstí Svobody se sešlo zhruba 300 lidí, aby si připomněli dva roky starou vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Organizátoři z hnutí Za slušné Slovensko hovořili o tom, že se nesmí zapomínat na odkaz, který ve společnosti zavraždění zanechali, a že je potřeba jej stále připomínat. Zároveň apelovali na lidi, aby ve slovenských parlamentních volbách příští týden v sobotu nevolili ani politiky spojené s Marianem Kočnerem, ani fašisty. Řečníci mluvili o demokracii a svobodné společnosti.

Hnutí Za slušné Slovensko dnes pořádalo setkání hlavně v mnoha slovenských městech. Volby budou na Slovensku příští sobotu a podle průzkumů je favoritem, i když nikoliv přesvědčivým, strana Smer-SD Róberta Fica a Petera Pellgriniho. Právě o ní mluvil jeden z organizátorů David Pásztor jako o straně napojené na Kočnera, jenž stojí před soudem jako objednavatel Kuciakovy vraždy. Jako o fašistech mluvil o straně Mariana Kotleby.

"Slováky čekají nejdůležitější volby a je možné dokončit proměnu a očistu země, kterou začala právě vražda," řekl Pásztor. Loni si Slováci za prezidentku zvolili Zuzanu Čaputovou, která bylo volbou proti dosavadnímu establishmentu.

Na pódiu vystoupil mimo jiné také vedoucí katedry žurnalistiky Masarykovy univerzity Jakub Macek, který řekl, že až soud s Kočnerem ukázal to, co řada lidí víceméně tušila a očekávala. "Někteří lidé vnímají veřejný prostor jako arénu, kterou si mohou privatizovat pro své vlastní byznysové zájmy. Pocit, že to takto může být, je nepříjemný a bytostně ohrožuje demokracii," uvedl Macek a poukázal na to, že k podobné privatizaci dochází i v Česku. Poukázal na to, že lidé, kteří si takto privatizují veřejný prostor, se snaží ovládnout i nezávislá veřejnoprávní či soukromá média. "Pokud má demokracie fungovat, musí být média svobodná," prohlásil. "Snad si nyní Slovensko ve volbách vybere dobře a snad se to později povede i v Česku, protože velká část lidí, která chodí k volbám, se necítí být parlamentem reprezentovaná," řekl Macek.