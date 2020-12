Slovensko, Rakousko a Británie zpřísňují, kolona na hranici v Německu

Berlín/Bratislava/Londýn/Vídeň/Jeruzalém - Slovensko ode dneška omezuje volný pohyb osob. V zemi se uzavře řada obchodů a služeb s výjimkou prodejen zajišťujících základní potřeby. V Rakousku budou až na výjimky nově muset do desetidenní karantény i cestující z ČR. V Izraeli byla zahájena kampaň očkování proti koronaviru. Jako první dostal vakcínu premiér Benjamin Netanjahu. Německo opět hlásí přes 30.000 nových případů nákazy. Premiér Johnson oznámil zpřísnění restrikcí pro Londýn a část Anglie.

Na Slovensku se uzavře řada prodejen a služeb, například fitness centra, divadla, kina i kadeřnictví. Restaurace mohou vydávat jídlo jen přes okénko. Nadále jsou zakázány hromadné akce, kostely zůstanou přístupné jen pro menší počet věřících než dosud. Nařízení se naopak nevztahuje na lázně, prodejny potravin a dalších základních životních potřeb, drogerie, lékárny, pošty či banky. Hotely a lyžařská střediska zůstanou otevřeny, návštěvníci ale nadále potřebují negativní výsledek testu. Během zákazu vycházení budou na Slovensku povoleny cesty do zaměstnání či na nákupy nezbytných životních potřeb, vánočního stromku či ryb, k lékaři, na bohoslužby, případně do přírody nebo na vyzvednutí zásilek z internetových obchodů. Členové jedné domácnosti by se měli setkat nanejvýše s jednou další rodinou. Vládní nařízení prozatím zůstane v platnosti do 29. prosince.

V platnosti slovenské úřady ponechaly nařízení, že lidé přijíždějící na Slovensko z rizikových zemí, tedy i z Česka, až na výjimky potřebují negativní výsledek testu starý maximálně 72 hodin. V opačném případě by museli v zemi do karantény. Výjimky z předkládání testů mají například posádky v nákladní dopravě, dále autobusů, vlaků a letadel, jakož i cestující při tranzitu přes Slovensko.

Rakousko ode dneška kvůli šíření covidu- 19 rozšiřuje cestovní varování na téměř všechny země světa. Cestovatelé z ČR při příjezdu do Rakouska musí do desetidenní karantény, a to i tehdy, když předloží negativní test na covid-19. Ukončit karanténu předčasně lze podstoupením PCR nebo antigenního testu s negativním výsledkem, a to nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska. Specifická varování se netýkají služebních cest nebo pendlerů.

Izrael začal očkovat proti covidu, první byl premiér Netanjahu

V Izraeli dnes začala kampaň očkování proti koronaviru. Jako první dostal vakcínu před televizními kamerami premiér Benjamin Netanjahu, aby očkovací kampaň podpořil, informovala agentura AFP.

Jednasedmdesátiletý předseda vlády byl očkován dnes večer v nemocnici poblíž Tel Avivu. Hned po něm přišel na řadu ministr zdravotnictví Juli Edelstein. V neděli očkování čeká prezidenta Reuvena Rivlina.

"Je to velký den pro Izrael. Věřím v tuto vakcínu. Konec pandemie je na dohled, do Izraele míří miliony dávek vakcíny," prohlásil premiér Netanjahu a vyzval přitom občany, aby následovali jeho příkladu.

Izrael očkuje veřejnost vakcínou, kterou vyvinula americká společnost Pfizer ve spolupráci s německou firmou BioNTech. Podle dřívějších informací médií chce vláda aplikovat denně až 60.000 dávek vakcíny, při tomto tempu by mohly být koncem ledna očkovány až dva miliony lidí. Celkem má Izrael 8,9 milionu obyvatel. Doručení vakcín od britské farmaceutické firmy AstraZeneca a americké Moderny se podle izraelské televize očekává nejdříve v dubnu.

Od začátku epidemie se v Izraeli infikovalo koronavirem 370.152 lidí a 3057 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. Za poslední den přibylo 2177 nakažených. V tomto týdnu denní přírůstek infikovaných tři dny přesáhl dokonce hranici 2800, což jsou nejvyšší čísla za poslední dva měsíce.

Izraelská vláda nyní uvažuje o novém zpřísnění opatření proti šíření viru; uzavřeny by mohly být obchody, nákupní centra, venkovní trhy a školy v oblastech s vysokým výskytem nákazy.

Německo opět hlásí přes 30.000 nových případů nákazy

Německo opět ohlásilo více než 30.000 nových případů nákazy koronavirem. Podle údajů Institutu Roberta Kocha (RKI) se celkový počet zaznamenaných případů za uplynulý den zvýšil o 31.300 na zhruba 1,471 milionu. Počet úmrtí s covidem-19 v Německu stoupl o 702 na 25.640, napsaly agentury DPA a Reuters.

V pátek Německo ohlásilo rekordních 33.777 nových případů nákazy koronavirem. Toto číslo nicméně zahrnovalo také zhruba 3500 nakažených z Bádenska-Württemberska, kteří nebyli z technických důvodů včas zaregistrováni předchozí den. Minulou sobotu Německo oznámilo 28.438 nových případů, upozorňuje DPA.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu se podle pátečních údajů RKI zvýšilo na 1,05 z 0,97 v předchozím dnu. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

Kvůli nepříznivému vývoji budou v Německu nejméně do 10. ledna zavřené všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy a na veřejných místech je zakázán prodej alkoholu. Vláda tento týden zpřísnila karanténní režim poté, co částečný "lockdown" zavedený v listopadu nepřinesl kýžený efekt.

Na německo-rakouské hranici stojí kolona kvůli testům na covid

Zhruba 17 kilometrů dlouhá kolona aut se dnes odpoledne vytvořila na německé dálnici A3 směrem do Rakouska. Důvodem jsou zdravotní kontroly na rakouské hranici, jejichž cílem je zabránit šíření koronaviru, uvedla agentura DPA. Podle bavorské policie má řada vozidel "východoevropské" poznávací značky. Rakouská policie a vojsko podle agentury APA namátkově kontroluje také hraniční přechody z Česka, Slovenska a dalších sousedních zemí.

Na rakousko-německém hraničním přechodu Suben se fronta aut začala tvořit již v noci na dnešek. Podle bavorských úřadů zdravotní kontroly začaly dnes v 10:00 SEČ. Namátkové kontroly jsou součástí opatření, které Rakousko od dneška zavedlo pro cestující z rizikových oblastí.

Mnozí cestující Rakouskem zřejmě pouze projíždějí a pokračují do dalších zemí. "Lidé se pravděpodobně vracejí domů," konstatovala místní policie s poukazem na cizí poznávací značky aut. Podle agentury DPA zatím není jasné, jestli po dálnici rovněž cestuje větší množství turistů mířících na dovolenou.

Johnson oznámil zpřísnění restrikcí pro Londýn a část Anglie

Britský premiér Boris Johnson dnes kvůli rychlému šíření nákazy ohlásil zpřísnění karanténních opatření pro Londýn a jihovýchod Anglie, kde žije asi třetina obyvatel Spojeného království. Stalo se tak poté, co experti vlády v čele s hlavním poradcem pro zdravotnictví Chrisem Whittym usoudili, že nový kmen koronaviru SARS-CoV-2 detekovaný na jihu Anglie se může šířit rychleji než ostatní. Whitty v prohlášení uvedl, že o věci byla informována Světová zdravotnická organizace (WHO).

"Neexistují důkazy, které by naznačovaly, že (nový kmen koronaviru) je smrtelnější anebo způsobuje vážnější onemocnění. Stejně tak neexistují žádné důkazy, že vakcína bude proti nové variantě méně účinná," řekl dnes novinářům Johnson.

Hlavní premiérův vědecký poradce na stejné tiskové konferenci uvedl, že nová varianta koronaviru, která se podle vědců přenáší o 70 procent snadněji, se patrně vyskytuje i v dalších zemích. "Myslíme si, že to může být i v jiných zemích," řekl Patrick Vallance. "Možná to začalo tady (v Británii), ale nevíme to jistě," dodal. Vallance podle agentury Reuters rovněž uvedl, že vakcíny se jeví jako postačující k vytvoření imunitní reakce i v případě nového kmene.

Opatření ohlášená ministerským předsedou kvůli nakažlivější verzi koronaviru postihnou podle Reuters miliony lidí v Londýně a jihovýchodě Anglii, kteří budou muset setrvat ve svých domovech, které budou moci opustit jen ze zásadních důvodů, například kvůli práci. Představují drastickou změnu vládních plánů zmírnit restrikce o vánočních svátcích. "S velmi těžkým srdcem musím říci, že nemůže pokračovat s Vánoci podle plánu. Upřímně ale věřím, že pro to neexistuje žádná alternativa," řekl Johnson.

Anglie v těchto dnech zažívá prudký nárůst denních počtů nově potvrzených infekcí a ministr zdravotnictví Matt Hancock už před několika dny vývoj spojoval s novou variantou koronaviru. V parlamentu zároveň řekl, že nic nenasvědčuje tomu, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny.

Britská média ovšem informovala, že v zákulisí v souvislosti s novým kmenem panovaly obavy.

"V důsledku rychlého šíření nové varianty, dat z předběžného modelování a rychle rostoucího výskytu nákaz na jihovýchodě má nyní poradní skupina pro nové a nastupující respirační virové hrozby za to, že nový kmen se může šířit rychleji," uvedl v prohlášení Whitty. On a jeho spolupracovníci situaci dál hodnotí, zároveň je podle něj důležitější než kdy dřív, aby obyvatelé dodržovali zásady boje proti covidu-19. Britské úřady také podle Whittyho varovaly Světovou zdravotnickou organizaci.

Británie dnes ohlásila 27.052 ​​nových případů onemocnění covidem-19 a 534 úmrtí. Spojené království patří k nejpostiženějším evropským státům s více než dvěma miliony potvrzenými případy nákazy a více než 67.000 mrtvými.