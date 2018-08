Bratislava - Slovensko v souvislosti s chystaným nákupem radarů pro armádu oslovilo 12 zemí včetně České republiky. Bratislava hodlá o zakázce v předpokládané hodnotě 155 milionů eur (čtyři miliardy korun) jednat s vládami vybraných států, které mají kapacity na dodání radarů. ČTK o tom informovala mluvčí slovenského ministerstva obrany Danka Capáková. Výrobou radarů v ČR se zabývá holding Czechoslovak Group.

Slovensko plánuje do roku 2025 koupit 17 vojenských radarů různého dosahu. Nahradí stávající techniku, která není kompatibilní se systémy NATO, jehož členem je i Slovensko. Podle dřívějších informací až 13 z 15 slovenských radarů je již po stanovené době technické životnosti a jejich použitelnost je problematická vzhledem ke kritické nedostupnosti náhradních dílů a servisní podpory.

Slovenské ministerstvo obrany požádalo o předložení nabídky na dodávku radarů kromě ČR také například Spojené státy, Francii, Německo, Británii, Izrael, Polsko či Turecko. Další členské země NATO hodlá o zakázce informovat v září.

Mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek dnes ČTK sdělil, že radarové firmy holdingu zatím nikdo v dané věci neoslovil, což je podle něj vzhledem k aktuálnosti pochopitelné. "Nevíme tedy, jaké řešení slovenský zákazník poptává," uvedl.

"Vzhledem k tomu, že řada vyzbrojovacích zakázek na světovém trhu se odehrává v režimu vláda-vláda, bylo by významné už to, pokud by český stát vytvořil právní a procesní rámec, aby bylo možné na podobné výzvy reagovat. Pro český obranný průmysl by to představovalo významnou podporu," dodal Čírtek.

Bývalá slovenská vláda v roce 2015 vypsala tendr na dodávku čtyř radarů středního dosahu v předpokládané hodnotě do 72 milionů eur (1,85 miliardy korun). Letos v dubnu ministerstvo obrany tuto soutěž zrušilo s odůvodněním, že se zájemci se nepodařilo uzavřít smlouvy ohledně ochrany utajovaných údajů.

Nákup radarů je součástí projektu rozsáhlé modernizace slovenské armády. Slovenská vláda v červenci schválila nákup 14 kusů nejmodernější verze amerických stíhaček F-16. Dříve země nakoupila víceúčelové vrtulníky a dopravní letadla, chystá se obstarat také například bojová obrněná vozidla.