Slovensko pozastavilo očkování vakcínou od firmy AstraZeneca

Bratislava - Slovensko pozastavilo podávání vakcíny proti nemoci covid-19 od firmy AstraZeneca lidem, kteří ještě nedostali první dávku očkovací látky. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Rozhodlo se k tomu po informaci slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), že příčina nedávného úmrtí sedmačtyřicetileté ženy pravděpodobně souvisela s očkováním vakcínou od AstraZeneky. Vakcínu ale budou na Slovensku dál dostávat lidé, kteří už čekají na druhou dávku této látky.

"Ministerstvo zdravotnictví zvažuje několik alternativ, jak budeme na Slovensku v této záležitosti postupovat. Kompletujeme všechna odborná stanoviska a v návaznosti na to budeme informovat v průběhu tohoto týdne," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová.

Pitva zmíněné ženy podle dřívějšího vyjádření SÚKL ukázala, že příčina jejího úmrtí souvisela s krevní sraženinou v mozku, což je jeden z možných, avšak velmi řídkých nežádoucích účinků vakcíny od AstraZeneky. Genetickým vyšetřením byly u pacientky současně zjištěny poruchy srážlivosti krve. SÚKL tedy za pravděpodobnou označil souvislost mezi očkováním ženy vakcínou od firmy AstraZeneca a následnou krevní sraženinou.

Vakcínou od AstraZeneky Slovensko naposledy očkovalo obyvatele ve věku 18 až 44 let, před tím ji dostávali až lidé do věku od 59 let. Následná změna této věkové hranice souvisela také s tím, že Slovensko očekává v příštích týdnech výrazně vyšší dodávky vakcíny od firem Pfizer/BioNTech než od AstraZeneky. Podle dřívějšího průzkumu veřejného mínění nejvíce Slováků důvěřuje právě vakcíně od Pfizer/BioNTech, vakcína od firmy AstraZeneca patří v zemi k nejméně populárním.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nasazení vakcíny od společnosti AstraZeneca schválila koncem ledna. V první polovině března některé evropské státy pozastavily očkování touto látkou, většina z nich ho ale obnovila poté, co EMA v březnu uvedla, že vakcína od AstraZeneky je bezpečná a její používání nezvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Později EMA oznámila, že krevní sraženiny mohou být velmi vzácným vedlejším účinkem této látky, ale zdůraznila také, že pozitiva očkování touto látkou dál výrazně převyšují možná rizika. Některé země také omezily užití vakcíny na starší ročníky.