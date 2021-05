Slovensko podle ministra nadále počítá s vakcínou od AstraZeneky

Bratislava - Hlavním důvodem pozastavení očkování první dávkou vakcíny od firmy AstraZeneca proti nemoci covid-19 na Slovensku byl její nedostatek, země s touto očkovací látkou do budoucna počítá. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Nedávné úmrtí sedmačtyřicetileté ženy po očkování zmíněnou vakcínou v zemi bylo podle něj jen jedním z méně závažných důvodů přerušení očkování touto látkou, o kterém ministerstvo informovalo v úterý. Už v červnu by Slovensko podle Lengvarského mohlo začít používat ruskou vakcínu Sputnik V proti covidu-19. Okolnosti jejího dovozu prohloubily v zemi vládní krizi. V zájmu jejího řešení na konci března rezignoval na funkci premiéra Igor Matovič.

"S AstraZenekou nadále počítáme v očkovacím schématu. Po zjištění přesných počtů dodávaných vakcín budeme pracovat na tom, aby občan měl volný výběr vakcín, včetně neregistrovaných," řekl Lengvarský. Stát by se tak podle něj mohlo od začátku června. Úřady také chtějí zapojit do očkování více praktických lékařů.

Slovensko v květnu očekává výrazně vyšší dodávky přípravku od firem Pfizer/BioNTech než od AstraZeneky. Podávání vakcíny od společnosti AstraZeneca bude prozatím pokračovat u lidí, kteří čekají na druhou dávku této očkovací látky.

Minulý týden slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedl, že úmrtí zmíněné ženy pravděpodobně souviselo s očkováním vakcínou od AstraZeneky, a to s ohledem na výskyt krevní sraženiny. Genetickým vyšetřením byly u pacientky současně zjištěny poruchy srážlivosti krve.

Kromě registrovaných vakcín Slovensko ještě na začátku března dovezlo první zásilku 200.000 dávek ruské vakcíny Sputnik V, dosud jí ale nezačalo očkovat. "Předpokládám, že začátkem června ji zařadíme do vakcinačního programu," řekl odpoledne Lengvarský.

Sputnik V zatím neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Slovensko proto zahájilo vlastní testy ruské vakcíny. Kvůli tomu se Bratislava dostala do sporu s Moskvou, která kritizovala, že analýzu Sputniku V vykonala necertifikovaná laboratoř. Následně Slovensko nechalo ruskou vakcínu testovat v Maďarsku, které Sputnik V začalo dříve používat jako první členská země EU. Slovenský SÚKL dříve nevydal ke Sputniku V své stanovisko s odůvodněním, že od ruského výrobce vakcíny nezískal potřebné informace.

Dovoz Sputniku V prosazoval navzdory nesouhlasu části koalice tehdejší premiér Matovič, který v nové vládě Eduarda Hegera zastává funkci ministra financí. Dříve v tomto týdnu Matovič tvrdil, že Sputnik V by se v zemi mohl používat už v nejbližších dnech. Lengvarský potvrdil, že ruská strana dala souhlas s očkováním Sputnikem V na Slovensku a že země získala vyžadované dokumenty o této vakcíně.