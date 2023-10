Slovensko po rozhodnutí vlády zavedlo kontroly na hranicích s Maďarskem

Bratislava - Slovensko dnes zahájilo kontroly na hranicích s Maďarskem, o jejichž zavedení na deset dnů kvůli nelegální migraci rozhodla ve středu vláda premiéra Ľudovíta Ódora. Kontroly nejsou plošné, vyplývá z vyjádření mluvčího slovenského ministerstva vnitra Mateje Neumanna. Bratislava kontrolami reaguje na podobný krok České republiky, Polska a Rakouska vůči Slovensku.

Slovenské ministerstvo vnitra předem informovalo, že kontroly budou na 35 hraničních přechodech Slovenska s Maďarskem a že se budou týkat hlavně podezřelých vozidel. Právě z Maďarska během letošní silné migrační vlny zamířily na Slovensko po takzvané západobalkánské trase tisíce běženců, kteří pak pokračovali dále do západní Evropy.

Slovenské dopravní servery dopoledne výrazné zdržení na slovensko-maďarských hranicích nehlásily. Podle Bratislavy rozhodnutí o trvání kontrol nemusí být konečné a toto opatření lze prodloužit. Slovensko spojuje s Maďarskem 655 kilometrů dlouhá hranice.

Předseda úřednické vlády Ódor dal ve středu najevo, že Slovensko by nerozhodlo o kontrolách na hranicích s Maďarskem, pokud by podobné opatření na slovenských hranicích nezavedly Česko, Polsko a Rakousko. Dosluhující Ódorův kabinet, který by měla vystřídat nová vláda vzešlá ze sobotních parlamentních voleb, prosazuje evropské řešení migrace včetně ochrany vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob.