Slovensko po rozhodnutí vlády zavedlo kontroly na hranicích s Maďarskem

Bratislava - Slovensko dnes zahájilo namátkové kontroly na hranicích s Maďarskem, o jejichž zavedení na deset dnů kvůli nelegální migraci rozhodla ve středu vláda premiéra Ľudovíta Ódora. Problémy na hranicích slovenské ministerstvo vnitra dopoledne nehlásilo. Bratislava kontrolami reaguje na podobný krok České republiky, Polska a Rakouska vůči Slovensku.

"Na 35 kontrolovaných hraničních přechodech s Maďarskem je situace klidná, namátkové kontrol probíhají průběžně tak, aby zdržení byla co nejmenší," napsalo ČTK před polednem slovenské ministerstvo vnitra. K 11:00 SELČ slovenské úřady nezaznamenaly žádný případ, že by někomu při cestě z Maďarska odepřely vstup na Slovensko.

Slovenským policistům při kontrolách pomáhají také vojáci. Slovenská vláda už v první polovině září vyčlenila 500 vojáků na pomoc policii v souvislosti s nelegální migrací.

Slovenské ministerstvo vnitra předem informovalo, že kontroly se budou týkat hlavně podezřelých vozidel. Právě z Maďarska během letošní silné migrační vlny zamířily na Slovensko po takzvané západobalkánské trase tisíce běženců, kteří pak pokračovali dále do západní Evropy.

Slovenské dopravní servery dopoledne výrazné zdržení na slovensko-maďarských hranicích nehlásily. Podle Bratislavy rozhodnutí o trvání kontrol nemusí být konečné a toto opatření lze prodloužit. Slovensko spojuje s Maďarskem 655 kilometrů dlouhá hranice.

Předseda úřednické vlády Ódor dal ve středu najevo, že Slovensko by nerozhodlo o kontrolách na hranicích s Maďarskem, pokud by podobné opatření na slovenských hranicích nezavedly Česko, Polsko a Rakousko. Dosluhující Ódorův kabinet, který by měla vystřídat nová vláda vzešlá ze sobotních parlamentních voleb, prosazuje evropské řešení migrace včetně ochrany vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob.