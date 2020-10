Slovensko plánuje plošné testy na koronavirus, řekl premiér

Bratislava - Slovensko plánuje otestovat na koronavirus všechny obyvatele, patrně s výjimkou dětí do deseti let. Zatím ale nebylo rozhodnuto, zda podstoupení testu bude povinné. Vyplývá to z dnešního prohlášení premiéra Igora Matoviče. V nejrizikovějších okresech by bezplatné testování mělo proběhnout příští víkend, v ostatních regionech za dva týdny, tedy na Dušičky. Následně by se testy měly ještě jednou zopakovat. Pětimilionové Slovensko v posledním období zaznamenává rekordní přírůstky nakažených.

"Bude to operace, jakou Slovensko nezažilo. Pokud se rozhodneme, že to má být povinné testování, musíme změnit zákon," uvedl Matovič. Pozitivně testování by následně zůstali v domácí karanténě. Bližší informace ohledně plošného testování úřady zveřejní patrně v příštích dnech.

Testování by podle Matoviče mohlo uskutečnit podobně jako volby, kdy města a obce vyčleňují pro voliče volební místnosti. Tentokrát ale úřady chtějí zabránit shromažďování lidí u připravovaných odběrných míst.

Bratislava již objednala 13 milionů takzvaných antigenových testů v ceně zhruba čtyři eura (110 korun) za kus. Jde sice o méně přesné testy než jsou obvykle používané PCR testy, výsledek je ale k dispozici rychleji.

Matovič se také vyslovil pro testování lidí, jež překračují slovenské hranice. S podobnou iniciativou již v létě neuspěl ministr hospodářství a šéf vládní strany Svoboda a solidarita Richard Sulík, který se s premiérem naposledy dostal do sporu kvůli nedávnému zpřísnění karanténních opatření. Sulík místo plošných opatření prosazoval omezení v závislosti na vývoji nákazy v jednotlivých regionech. Matovič ho za to opakovaně kritizoval a přirovnával k lídrovi krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Marianu Kotlebovi, který například vystupuje proti nošení roušek.

Slovensko v posledním období zaznamenává výrazný nárůst počtu potvrzených případů nakažených koronavirem. Hranici tisíc potvrzených případů infekce země překonala minulý týden, tento týden ve čtvrtek zase testy poprvé odhalily přes 2000 infikovaných. Země v reakci například zakázala konání hromadných akcí, uzavřela kina, divadla či wellness centra, střední školy přešly na distanční formu výuky.