Slovensko omezuje volný pohyb osob, zpřísňuje i Rakousko

Bratislava/Vídeň/ Jeruzalém - Slovensko ode dneška omezuje volný pohyb osob. V zemi se uzavře řada obchodů a služeb s výjimkou prodejen zajišťujících základní potřeby. V Rakousku budou až na výjimky nově muset do desetidenní karantény i cestující z ČR. V Izraeli se mezitím pomalu rozjíždí vakcinační kampaň, mezi prvními bude naočkován premiér Benjamin Netanjahu.

Na Slovensku se uzavře řada prodejen a služeb, například fitness centra, divadla, kina i kadeřnictví. Restaurace mohou vydávat jídlo jen přes okénko. Nadále jsou zakázány hromadné akce, kostely zůstanou přístupné jen pro menší počet věřících než dosud. Nařízení se naopak nevztahuje na lázně, prodejny potravin a dalších základních životních potřeb, drogerie, lékárny, pošty či banky. Hotely a lyžařská střediska zůstanou otevřeny, návštěvníci ale nadále potřebují negativní výsledek testu. Během zákazu vycházení budou na Slovensku povoleny cesty do zaměstnání či na nákupy nezbytných životních potřeb, vánočního stromku či ryb, k lékaři, na bohoslužby, případně do přírody nebo na vyzvednutí zásilek z internetových obchodů. Členové jedné domácnosti by se měli setkat nanejvýše s jednou další rodinou. Vládní nařízení prozatím zůstane v platnosti do 29. prosince.

V platnosti slovenské úřady ponechaly nařízení, že lidé přijíždějící na Slovensko z rizikových zemí, tedy i z Česka, až na výjimky potřebují negativní výsledek testu starý maximálně 72 hodin. V opačném případě by museli v zemi do karantény. Výjimky z předkládání testů mají například posádky v nákladní dopravě, dále autobusů, vlaků a letadel, jakož i cestující při tranzitu přes Slovensko.

Rakousko ode dneška kvůli šíření covidu- 19 rozšiřuje cestovní varování na téměř všechny země světa. Cestovatelé z ČR při příjezdu do Rakouska musí do desetidenní karantény, a to i tehdy, když předloží negativní test na covid-19. Ukončit karanténu předčasně lze podstoupením PCR nebo antigenního testu s negativním výsledkem, a to nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska. Specifická varování se netýkají služebních cest nebo pendlerů.

V Izraeli se dnes jako první nechá očkovat proti covidu-19 premiér Benjamin Netanjahu a ministr zdravotnictví Juli Edelstein. Učinit tak mají v přímém přenosu, aby podpořili startující očkovací kampaň.

ngl mka