Slovensko omezilo volný pohyb lidí, vyvolalo to třenice v koalici

Bratislava - Omezení volného pohybu lidí na Slovensku kvůli koronaviru dnes, v první den jeho platnosti, vyústilo už dopoledne kvůli plošným policejním kontrolám na silnicích v rozsáhlé kolony. Situace v dopravě vedla k slovní přestřelce mezi premiérem Igorem Matovičem a vicepremiérem Richardem Sulíkem. Matovič se odpoledne za problémy na silnicích omluvil, postup policie označil za sabotáž příslušného usnesení vlády. Odpoledne už policisté podle médií přistoupili pouze k namátkovým kontrolám řidičů.

Zákaz volného pohybu lidí na veřejnosti se na Slovensku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nutným nákupům či na pobyt osob v přírodě v rámci okresu bydliště. Omezením volného pohybu obyvatel, které potrvá do pondělí, chce vláda utlumit cestování v době velikonočních svátků, a zamezit tak rychlému šíření koronaviru.

Již v noci na dnešek policie nasadila na hranice mezi jednotlivými okresy hlídky, které začaly kontrolovat dodržování vládního rozhodnutí o rozšíření nouzového stavu kvůli pandemii nemoci covid-19. Dopravní servis veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska dopoledne hlásil z řady silnic až několikahodinové zdržení. Dlouhé kolony se kvůli plošným kontrolám řidičů vytvořily například na příjezdových komunikacích do slovenské metropole, kam dojíždějí za prací tisíce lidí. Obnovení hraničních kontrol a umožnění vstupu do země jen přes vybrané přechody zase již ráno způsobilo kolony na česko-slovenském dálničním hraničním přechodu Lanžhot-Brodské ve směru do země pod Tatrami.

"Z boje proti koronaviru jsme udělali fetiš. Po celém Slovensku se tvoří kilometrové zácpy na jinak poloprázdných dálnicích. Zavřeli jsme desítky tisíc malých obchodů a vláda není schopna jim ani přispět na nájemné. To je šílené a musí to skončit," napsal na sociální síti vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík.

Předseda vlády Matovič reagoval poznámkou, že nemá rád, když někteří koaliční kolegové hrají sobecké hry. "Neschopnost podpořit cokoli nepopulárního, co je udělané ve veřejném zájmu, a zveřejňování výplodů mysli na Facebooku je v takovéto chvíli mimořádně nezodpovědné," uvedl Matovič, také na sociální síti.

Po kolapsu dopravy Matovič napsal, že kontroly měly být jen namátkové a že některým hlídkám se to trochu vymknulo z rukou. Později ovšem tento příspěvek premiér smazal a za plošné kontroly zkritizoval policejního prezidenta. Šéf slovenské policie v prohlášení naopak uvedl, že policie postupovala v souladu s usnesením vlády a že s připravovanými opatřeními se ztotožnilo i ministerstvo vnitra. Média v této souvislosti připomněla starší vyjádření ministra vnitra Romana Mikulce, že hlídky budou zastavovat každé vozidlo.

Slovenský svaz pekařů tvrdil, že kolaps dopravy způsobil výrazné zpoždění při zásobování prodejen pekárenskými výrobky. "Zákon nám nařizuje, v jakých časových intervalech od upečení musíme zboží dopravit do prodejen, a opatření nám to výrazně komplikují," uvedla šéfka svazu Tatiana Lopúchová. Na problémy s rozvozem potravin upozornila též Slovenská zemědělská a potravinářská komora.

Nasazení policie a také vojáků k dohledu na dodržování veřejného pořádku v době omezení volného pohybu osob nepodpořila nejen SaS, ale ani další menší strana ze čtyřčlenné koalice premiéra Igora Matoviče. Jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti po přesvědčivém vítězství v únorových volbách obsadilo v nové vládě polovinu křesel.

Ministerstvo vnitra pro dnešek i ve čtvrtek zrušilo úřední hodiny na dopravních inspektorátech i na odděleních vydávajících doklady. Podobné opatření se týká také úřadů práce a finančních a celních úřadů.

V pátek a v pondělí je na Slovensku kvůli Velikonocům tradičně svátek. Prodloužený velikonoční víkend dosud Slováci využívali k návštěvám rodiny, známých nebo k pobytům na horách. To bylo spojeno s cestováním po celé zemi. V některých regionech zase Slováci dodržovali velikonoční tradice, které jsou stejně jako v Česku spojeny s vyšleháním žen pomlázkou či s poléváním vodou.