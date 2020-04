Slovensko kvůli koronaviru na šest dnů citelně omezí pohyb lidí

Bratislava - Slovensko ve snaze zpomalit šíření pandemie choroby covid-19 o nadcházejících velikonočních svátcích až na výjimky zavede mezi 8. a 13. dubnem faktický zákaz vycházení. Rozhodla o tom dnes vláda. Návrh opatření ohlásil již v neděli premiér Igor Matovič. Kabinet kvůli tomu rozšířil nouzový stav, který dosud platil jen v sektorech zdravotnictví a sociálních služeb. Pětimilionové Slovensko má dvě úmrtí na koronavirus a více než 500 potvrzených případů nakažených.

Obyvatelé země pod Tatrami i během zákazu vycházení nadále budou moci kromě jiného jezdit do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nákupům, k ošetření do zdravotnických zařízení, na pohřeb blízké osoby nebo do přírody v rámci okresu svého bydliště.

"Je to velmi závažné rozhodnutí a v moderní historii Slovenska nemá obdoby. Pokud bychom nyní povolili v našem boji, který nás vynesl mezi světovou špičku bezpečnosti z pohledu případného nakažení koronavirem, mohli bychom všechno pokazit," řekl Matovič novinářům. Dodal, že rozhodnutí kabinetu o omezení volného pohybu lidí nebylo schváleno jednomyslně, ale získalo mezi členy vlády výraznou podporu.

Na dodržování zákazu vycházení budou dohlížet policisté, kabinet také souhlasil s vyčleněním dalších 1000 vojáků ke stávajícím 500 příslušníkům armády k zajištění veřejného pořádku. Podle Matoviče policejní hlídky budou během zákazu vycházení zejména vyžadovat od kontrolovaných osob informace o důvodu jejich pobytu na veřejnosti, které následně ověří. Provinilcům bude hrozit pokuta.

Velikonoce byly na Slovensku až dosud tradičně obdobím, kdy se Slováci během prodlouženého víkendu setkávali s rodinou nebo vyrazili na výlety do hor. To bylo spojeno s cestováním po celé zemi. V některých regionech mladíci i muži zase dodržovali tradice, když o velikonočním pondělí chodili od domu k domu a pomlázkou vyšlehali dívky a ženy, případně je i polévali vodou.

Kvůli koronaviru se dnes sešli vrcholní slovenští politici. "Je velmi důležité, abychom udrželi velkou míru disciplíny. Nesmíme polevit, zejména ne o nadcházejícím víkendu," řekla prezidentka Zuzana Čaputová po schůzce s premiérem a předsedou parlamentu.

Slovensko s cílem omezit šíření koronaviru dříve například uzavřelo školy, řadu prodejen či zakázalo pořádání hromadných sportovních, kulturních a společenských akcí. Země také na deset dnů obnoví hraniční kontroly.