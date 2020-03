Slovensko neumožní vstup cizincům do země, zpřísní další opatření

Bratislava - Slovensko výrazným způsobem zpřísňuje opatření přijatá v souvislosti s epidemií nového koronaviru. Vstup do země Bratislava umožní jen lidem, kteří mají v zemi trvalý, přechodný pobyt nebo jiné povolení k pobytu. Uzavřeny budou školy, až na výjimky mezinárodní letiště, lyžařská střediska, zábavní parky i aquaparky. Země také omezí mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu.

O dnešních rozhodnutích krizového štábu novináře informoval dosluhující premiér Peter Pellegrini. Podle něj je země v souvislosti s koronavirem jen na začátku krize.

Kromě zmíněných opatření, která vstoupí v platnost postupně od pátku, budou o nadcházejícím víkendu na Slovensku uzavřena nákupní centra s výjimkou prodejen potravin, lékáren a drogerií. Úřady budou pro veřejnost otevřeny jen tři hodiny denně.

"Těmito opatřeními sledujeme jen to, abychom co nejvíce oddálili větší šíření nákazy na Slovensku," řekl Pellegrini, který se dříve během dne dostal do křížku se svým pravděpodobným nástupem Igorem Matovičem. Šéf v únorových volbách vítězného hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Matovič tvrdil, že stát nemá plán postupu pro případ, že země zaznamená více nakažených.

Za dnešek Slovensko potvrdilo zatím šest nových případů nákazy, celkově tak má podle úřadů 16 nakažených. Z nich dva jsou hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, nejsou ale napojeni na umělou plicní ventilaci.

Do povinné domácí karantény budou muset nově nastoupit všichni Slováci, kteří se vrátí do země ze zahraničí. Dosud karanténa platila jen pro lidi při návratu ze čtyř zemí včetně Itálie. Již dříve Slovensko zakázalo návštěvy v nemocnicích, které také postupně odkládají plánované operace. V zemi v souvislosti se šířením koronaviru platí mimořádná situace, která umožňuje úřadům vynutit si přednostní odkoupení potřebného materiálu od slovenských firem.