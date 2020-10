Slovensko má rekordně nakažených, Bavorsko chce testy pro pendlery

Němečtí policisté ve vlaku z Lipska do Hamburku kontrolují povinné nošení roušek, 21. října 2020.

Němečtí policisté ve vlaku z Lipska do Hamburku kontrolují povinné nošení roušek, 21. října 2020. ČTK/Martin Schutt

Bratislava/Moskva/Berlín - Slovensko v úterý zaznamenalo rekordní počet nových potvrzených případů koronaviru, v pětimilionové zemi přibylo 2202 nakažených. Rekordní denní nárůst počtu nakažených zaznamenalo také Rakousko. Slovensko patrně na začátku listopadu začne na hranicích se sousedními zeměmi testovat cestující na koronavirus. Bavorsko chce zavést povinné testování pendlerů z rizikových oblastí, tedy i ČR. Rusko a Ukrajina hlásí za poslední den nejvíce mrtvých za den od začátku pandemie.

Na Slovensku přibylo 2202 nakažených, nejvíce od začátku pandemie

Slovensko v úterý zaznamenalo rekordní počet nově potvrzených případů koronaviru, přibylo 2202 nakažených. Provedeno bylo přes 13.800 testů, což je druhý nejvyšší počet za jeden den od propuknutí pandemie nemoci covid-19. Vyplývá to z informací národního centra zdravotnických informací. Bratislava ve snaze odhalit ohniska nákazy připravuje plošné testovaní obyvatel na koronavirus. Podle premiéra Igora Matoviče kvůli šíření nákazy ve hře zůstává i zavedení celostátní karantény, takzvaného lockdownu.

Hranici 1000 zjištěných infikovaných za jeden den překročilo pětimilionové Slovensko před dvěma týdny, minulý týden pak denní přírůstek poprvé přesáhl 2000 nakažených. Matovič před novináři odhadl, že již tento týden padne hranice 3000 potvrzených nákaz během jednoho dne a tento počet bude dál stoupat.

O zhoršující se epidemické situaci bude jednat pandemická komise a ve čtvrtek ústřední krizový štáb. Podle Matoviče nelze vyloučit, že odborníci označí připravované plošné testování obyvatel za nedostatečné a navrhnou celostátní karanténu.

"Jedeme jako vlak, kterému přestaly fungovat brzdy. Musíme ho jakýmkoliv způsobem zastavit," uvedl Matovič. Dodal, že podle odhadů během jednoho měsíce počet hospitalizovaných s koronavirem může stoupnout na 5000 z nynějších 844 pacientů.

Země sice od začátku října postupně zavedla nová karanténní opatření, podle předních slovenských politiků ale Slovensko ve vývoji nákazy kopíruje Českou republiku, která v posledním období patří v přepočtu na obyvatele k nejvíce zasaženým zemím. Také Česko, jež má dvakrát více obyvatel než Slovensko, hlásí za úterý rekordní přírůstek potvrzených případů koronaviru, a to 11.984.

Již v závěru tohoto týdne by ve čtyřech okresech na severním a východním Slovensku měla začít úvodní fáze celostátního testování obyvatel na koronavirus. Plošné opakované otestování lidí má pak pokračovat v dalších dvou týdnech.

Slovensko asi v listopadu začne testovat cestující na hranicích

Slovensko patrně 2. listopadu začne na hranicích se sousedními zeměmi testovat cestující na koronavirus. Novinářům to řekl ministr obrany Jaroslav Naď. Ministr vnitra Roman Mikulec doplnil, že úřady ještě musejí rozhodnout například o tom, zda zůstanou otevřené všechny hraniční přechody. Například při cestách z Česka na Slovensko musejí již nyní lidé mít až na výjimky negativní výsledek testu na koronavirus, aby se v zemi pod Tatrami vyhnuli karanténě.

"Budou testováni všichni lidé, kteří budou projíždět hranice," uvedl Naď. Vláda podle něj předběžně počítá s tím, že testy by platily dva týdny.

Testování cestujících na hranicích by tak následovalo po prvním kole plošného otestování obyvatel Slovenska na koronavirus, na které Bratislava již zakoupila takzvané antigenové testy. Ty umožňují zjistit výsledek již během zhruba půl hodiny.

Podle Nadě test na hranicích nebudou muset podstoupit lidé, kteří se zúčastní zmíněného plošného testování obyvatel nebo budou mít výsledek testu, který absolvovali jinde.

Test na koronavirus je už v současnosti podmínkou pro to, aby cestující při cestách na Slovensko z takzvaných rizikových zemí nemuseli nastoupit do karantény. Českou republiku zařadila Bratislava mezi rizikové státy na svém koronavirovém seznamu 18. září. Zmíněné omezení se při cestování z ČR na Slovensko nevztahuje například na řidiče nákladní a autobusové dopravy, piloty a posádky letadel či vlaků, dále na jiné vybrané profese včetně zdravotníků, na pendlery dojíždějící v blízkosti hranice za prací, na studenty, umělce či členy sportovních klubů.

V Německu přibylo 7595 nově nakažených koronavirem

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 7595 případů nákazy koravirem. Přírůstek je jen o málo nižší než dosud rekordní bilance 7830 infikovaných ohlášená v sobotu, informoval dnes Institut Roberta Kocha.

Česko, které má přibližně osmkrát méně obyvatel, ohlásilo za úterý 11.984 nově potvrzených případů, což představuje nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie.

V předchozím dni RKI registroval v Německu, které má 83 milionů obyvatel, 6868 případů koronavirové nákazy a 47 úmrtí s covidem-19. Dnešní nárůst počtu nakažených je výrazně vyšší ve srovnání se středou minulý týden, kdy se počet infikovaných zvýšil o 5132.

V Německu se od počátku pandemie nakazilo 380.762 lidí. Na komplikace spojené s nemocí covid-19 zemřelo 9836 lidí, z toho 39 za poslední den.

Bavorsko chce zavést povinné testy pro pendlery, také z Česka

Bavorsko chce zavést povinné testování lidí, kteří do země přijíždějí za prací z rizikových oblastí v zahraničí. V zemském sněmu to dnes oznámil bavorský premiér Markus Söder. Opatření, které má zabránit uzavření hranic, se podle agentury DPA dotkne především pendlerů z Česka a Rakouska. Napříště budou muset předkládat negativní test na koronavirus jednou týdně. Kdy začne opatření platit, zatím není jasné. Šéfka Asociace pendlerů v ČR řekla ČTK, že rozhodnutí testovat lidi dojíždějící z Česka do Bavorska za prací považuje za správné.

"Naším cílem je, aby hranice zůstaly otevřené," zdůraznil Söder. "Kdo chce ale udržet otevřené hranice, musí se postarat o více bezpečnosti," dodal. Negativní test na koronavirus tak bude nyní muset při vstupu do Bavorska předkládat každý zahraniční pracovník, který v uplynulých 14 dnech pobýval v některé z rizikových oblastí.

Podle českého velvyslance v Německu Tomáše Kafky zatím nejsou detaily celé věci přesně známé. "Ale jsme v kontaktu s bavorskými autoritami. Předpokládám, že se na celé Bavorsko rozšíří opatření, které již uplatnil (bavorský zemský okres) Cham," domnívá se český diplomat.

"Podstatné je, že se hranice nezavírají a výjimky pro pendlery nadále platí," sdělil ČTK Kafka. Okres Cham dosud žádal od českých pendlerů testy ve dvoutýdenním intervalu, u pracovníků ve zdravotnictví každých pět dní.

Německý Institut Roberta Kocha (RKI) zařadil Česko na seznam rizikových oblastí již 25. září. Ze čtyř rakouských spolkových zemí, které s Bavorskem sousedí, považuje RKI nyní za rizikové dvě: Tyrolsko a Vorarlbersko.

"Je to velmi správné a naprosto s tím souhlasím. Ať se testuje, protože nárůst pozitivních pendlerů je v poslední době obrovský," uvedla šéfka Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová. Čím víc se pode ní bude testovat, tím větší bude podle ní klid jak na české, tak na německé straně. Čím víc lidí se otestuje, tím více se podle ní chrání ČR. Má signály, že pendleři se v SRN testují daleko více než občané Německa.

Každotýdenní testování, které už bylo na jaře, podle Vintrové nezpůsobí pendlerům problém a spousta z nich už jím běžně prochází a sami se dobrovolně nechávají testovat, protože je to zdarma. "V pátek si udělají testy, v pondělí je mají hotové a odjíždí na týden do práce," uvedla. Kontrola negativity tak je neustálá.

Testy pendlerům proplácejí německé zdravotní pojišťovny.

Počet pozitivních pendlerů teď ale podle Vintrové stoupá. "Každý den mi na hraničním přechodu Strážný, někdo volá, že je pozitivní nebo v karanténě," uvedla. Německé firmy nyní Čechy žádají, aby v zemi dva tři týdny zůstávali, protože se bojí, že jim podniky "vyautují", čemuž Vintrová rozumí.

Söder dnes v projevu k vývoji epidemie v Bavorsku rovněž uvedl, že hodlá zavést v ohniscích nákazy nové restrikce. V oblastech, které budou mít více než 100 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní, bude omezený počet účastníků na akcích na 50 a restaurace a hospody se budou zavírat ve 21:00. Výjimky z omezeného počtu účastníků budou platit jen pro bohoslužby a demonstrace.

V Bavorsku v posledních době stále více okresů překračuje symbolickou hranici 50 případů nákazy na 100.000 obyvatel za sedm dní. Osm měst a venkovských okresů je nyní podle premiéra už nad hranicí 100 případů. Jsou mezi nimi například Mnichov, Augsburg, Schweinfurt či Weiden. Nejhorší je ale nyní situace v okresu Berchtesgadener Land, který má 262,4 případů na 100.000 za sedm dní. V tomto okrese na jihovýchodě Bavorska začala v úterý platit 14denní karanténa. S trasováním tu nyní pomáhají i zdravotníci bundeswehru.

Rakousko a Švýcarsko hlásí dosud nejvyšší přírůstky nakažených

Rakousko i Švýcarsko dnes zaznamenaly nejvyšší denní přírůstky potvrzených případů nákazy koronavirem od počátku epidemie. Za posledních 24 hodin jich přibylo v Rakousku 1958, ve Švýcarsku dokonce 5596, informovaly dnes místní zdravotnické úřady.

Od počátku epidemie se v Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, infekce koronavirem prokázala u více než 69.400 lidí. S covidem-19 zemřelo 925 nakažených. Přes 52.600 lidí se viru SARS-CoV-2 zbavilo.

Nad hranicí jednoho tisíce se denní přírůstky v Rakousku drží od 13. října. Dosavadní rekord v počtu nakažených za den ohlásila alpská země v sobotu, kdy přibylo 1747 případů. V nemocnicích je nyní 960 pacientů s covidem-19, z toho 147 na jednotkách intenzivní péče.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává hlavní město Vídeň. Za poslední den zde přibylo 514 případů. V úterý jich bylo 333. Po Vídni následují Dolní a Horní Rakousy (341 a 328), dvě spolkové země, které sousedí s Českem.

Nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených virem SARS-CoV-2 ohlásilo dnes také Švýcarsko, které vede společné statistiky s Lichtenštejnskem. Přibylo tu 5596 infikovaných, v úterý jich bylo za den 3008. Podle švýcarského Spolkového zdravotního úřadu (BAG) je nyní pozitivních 19,8 procenta všech testovaných.

Celkem se ve Švýcarsku, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, a v Lichtenštejnsku, v němž žije asi 38.000 lidí, od počátku epidemie nakazilo koronavirem 91.763 lidí. S covidem-19 jich 1856 zemřelo.

Slovinsko a Chorvatsko mají nejvyšší denní bilance nakažených

Slovinské a chorvatské úřady dnes oznámily nejvyšší denní přírůstky počtů nakažených koronavirem od počátku pandemie. V Chorvatsku testy koronavirus potvrdily u dalších 1424 lidí a ve Slovinsku u 1503, což je bezmála dvakrát více než minulý týden, kdy Lublaň oznámila předchozí rekordní bilanci, píše agentura DPA.

V čtyřmilionovém Chorvatsku se nákaza virem SARS-CoV-2 od počátku epidemie prokázala celkem u 28.287 lidí, z nichž s covidem-19 zemřelo 393. Chorvaté musí dle vládních nařízení nosit roušky ve vnitřních prostorech, omezené jsou počty návštěvníků v barech a restauracích a shromáždění více než 50 si vyžadují povolení úřadů.

Slovinsko tento týden vyhlásilo na 30 dní stav nouze a zavedlo zákaz vycházení mezi devátou hodinou večerní a šestou ranní. Celkem se v této dvoumilionové alpské zemi od propuknutí epidemie nakazilo bezmála 16.000 lidí, z nichž jich 200 zemřelo.

Rusko a Ukrajina hlásí nejvíce mrtvých za den od začátku pandemie

V Rusku a na Ukrajině zemřelo za poslední den nejvíce lidí s onemocněním covid-19 od začátku pandemie. Kyjev hlásí 141 zemřelých, Moskva 317 mrtvých. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na příslušné úřady obou zemí. Ukrajina navíc zaznamenala také dosud nejvyšší denní přírůstek potvrzených případů koronaviru.

Za posledních 24 hodin testy na Ukrajině prokázaly koronavirus u 6719 lidí. Od začátku pandemie se tak v zemi se zhruba 42 miliony obyvatel nakazilo už 315.826 osob, zemřelo jich 5927.

Předchozí nejvyšší počet mrtvých s covidem-19 Ukrajina zaznamenala v úterý, kdy bezpečnostní rada státu oznámila 113 zemřelých za 24 hodin.

Ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov v úterý upozornil, že počet nově nakažených by v příštích týdnech mohl vzrůst na 8000 až 10.000 případů denně.

Denní nárůst počtu infikovaných se ve východoevropské zemi přehoupl přes hranici 5000 v říjnu. Vláda proto prodloužila karanténní opatření až do konce roku. Stepanov v úterý podotkl, že pokud se denní přírůstek dostane k číslům 11.000 až 15.000 nakažených, vláda opatření proti šíření nákazy zpřísní. Zároveň varoval, že při překročení 20.000 nově potvrzených případů denně by hrozilo, že zdravotnickému systému dojdou zdroje, píše Reuters.

Nejvyšší počet mrtvých po nákaze koronavirem od vypuknutí pandemie dnes oznámilo rovněž Rusko, kde za 24 hodin zemřelo 317 obyvatel. Agentura TASS podotýká, že je to poprvé, co počet mrtvých v zemi překročil hranici 300. O den dříve úřady oznámily 269 mrtvých za 24 hodin. Celkem s onemocněním covid-19 v Rusku zemřelo 24.952 lidí.

Ruský federální operativní štáb dnes oznámil 15.700 nově potvrzených případů nákazy, což je oproti úterním 16.319 případům o něco méně. Už několik dní se však denní přírůstek v zemi drží nad 15.000 potvrzenými případy.

Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel infikovalo od začátku pandemie už 1.447.335 lidí. Země zůstává co do počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější na světě po Spojených státech, Indii a Brazílii.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes na dotaz novinářů uvedl, že úřady v reakci na rostoucí koronavirová čísla v současné době neplánují zavést celostátní karanténu. Podle agentury TASS podotkl, že ruský zdravotnický systém je na nákazu lépe připraven, než tomu bylo na počátku pandemie, kdy země neměla dostatek osobních ochranných prostředků a chyběly ventilátory. "Proto byla nutná extrémní preventivní opatření (...). Nyní je (zdravotnický) systém už připraven vydržet tlak, který na něj epidemie vyvíjí," prohlásil.

Polsko v počtu potvrzených případů překonalo hranici 200.000

Celkový počet potvrzených případů koronaviru v Polsku od počátku epidemie s další nejvyšší denní bilancí překonal hranici 200.000. Milník 100.000 nakažených země překročila 4. října, píše agentura Reuters. Polské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 10.040 nových infekcí.

Koronavirem se v 37milionovém Polsku celkem nakazilo 202.579 lidí, z nichž 3851 lidí zemřelo; 130 nových úmrtí souvisejících s onemocněním covid-19 oznámily úřady dnes. Okolo 98.000 lidí se z nemoci vyléčilo. Dnešní bilance nakažených vychází z vyhodnocení bezmála 60.000 testů.

V nemocnicích s covidem-19 leží 9439 pacientů, 757 z nich je připojeno na ventilátor. Mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedl, že k dnešnímu dni je kapacita nemocničních lůžek pro pacienty s covidem-19 okolo 17.000. Pro případ, že pro nemocné nebude ve zdravotnických zařízeních dostatek místa, připravuje Polsko hlavně ve velkých městech polní nemocnice.

Polský Sejm, dolní komora parlamentu, dnes projedná další opatření v boji proti koronaviru, navržená vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS). Odklad jednání v úterý prosadila opozice. Vláda už dříve vyzvala obyvatele, aby zůstali doma, nařídila uzavření tělocvičen či bazénů, omezila otevírací dobu restaurací a studenty středních a vysokých škol poslala na distanční výuku.