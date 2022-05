Slovensko má nové kontrakty na nákup plynu, výrazně sníží závislost na Rusku

Bratislava - Slovensko podepsalo nové kontrakty na nákup zemního plynu, kterými do konce příštího roku sníží závislost na dodávkách suroviny z Ruska asi o dvě třetiny. Ministr hospodářství Richard Sulík dnes novinářům řekl, že země má zajištěny dodávky plynu do konce roku 2023. Podle něj do 10. července bude mít Slovensko v zásobnících dostatek plynu k pokrytí spotřeby do konce příští zimy. Slovensko bylo dosud značně závislé na dodávkách plynu i ropy z Ruska.

"Od 1. června bude realita taková, že jsme snížili závislost na ruském plynu o 65 procent. Ruský plyn budeme ovšem dál nakupovat, abychom co nejvíce naplnili zásobníky. Žádný plyn nenakupujeme dráž než ten z Ruska," řekl Sulík.

Státem ovládané slovenské plynárny SPP, které jsou největším dodavatelem plynu na Slovensku, podle Sulíka nakoupily norský plyn v objemu 32 procent roční spotřeby. Kromě toho SPP uzavřela dohody o nákupu zkapalněného zemního plynu (LNG), který pokryje dalších 34 procent spotřeby.

Slovenský ministr hospodářství také řekl, že Bratislava má zajištěno přečerpávání zkapalněného plynu na třech až čtyřech místech v Evropě. Mezi nimi zatím není Polsko, které spojí se Slovenskem nový plynovod. Slovenský premiér Eduard Heger dnes řekl, že slovensko-polský plynovod je už naplněn plynem a podstoupí tlakové zkoušky. Následně bude zahájen jeho zkušební provoz.

Slovensko leží na hlavní přepravní trase plynu z Ruska přes Ukrajinu do Rakouska a České republiky. Evropská komise (EK) po ruské invazi na Ukrajinu ohlásila plán snížit závislost evropského bloku na ruském plynu. Ještě v roce 2020 Rusko zajišťovalo téměř 40 procent spotřeby plynu v EU.