Slovensko má další dva případy, počet nakažených v Německu stoupl

Peking/Bratislava/Berlín - Slovensko má další dva případy nákazy koronavirem. Potvrzena je podle úřadů u manželky i syna muže, u kterého byla přítomnost viru zjištěna v pátek. Počet nakažených stoupl v Německu, Rakousku a Íránu. Naopak počet obětí a nově nakažených klesl v pevninské Číně a snížil se i v epicentru nákazy, provincii Chu-pej.

Počet nakažených koronavirem v Německu stoupl na 684

Počet nakažených novým typem koronaviru v Německu stoupl do dnešního dopoledne na 684, což je o 45 více než v pátek večer. Rakousko aktuálně hlásí 74 případů, o 11 více než v pátek. Informovaly o tom dnes úřady obou zemí sousedících s Českou republikou.

Podle německého Institutu Roberta Kocha je v Německu nejvíce případů na západě a na jihu země. V nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko je evidováno 346 případů a po více než stovce v Bavorsku a Bádensku-Württembersku.

Počet potvrzených případů infekce koronavirem v Rakousku byl k dnešním 8:00 SEČ 74, vyplývá z údajů rakouského ministerstva zdravotnictví. Ještě v pátek večer rakouský kancléř Sebastian Kurz hovořil o 63 pacientech s pozitivním výsledkem testů. Ty v alpské republice podstoupilo už 4308 lidí.

S nákazou patrně souvisí také odhalení rakouských celníků ze čtvrtka. APA dnes informovala, že zastavili autobus turecké společnosti a objevili v něm mimo jiné 21.000 jednorázových ústních roušek. Vozidlo bylo podle rakouského ministerstva financí už v minulosti využíváno k pašování různého zboží.

V Íránu přibývá nakažených i obětí nového koronaviru

Prudký nárůst případů nákazy novým koronavirem i obětí nemoci COVID-19, kterou způsobuje, ohlásilo dnes íránské ministerstvo zdravotnictví. Za uplynulých 24 hodin podlehlo této chorobě dalších 21 osob, bilance obětí tak vystoupala na 145. Registrováno bylo také přes 1000 nových pacientů s prokázanou nákazou, celkem je jich nyní v zemi 5823, řekl na tiskové konferenci přenášené televizí mluvčí ministerstva Kijánúš Džahánpúr. Novému koronaviru podlehl podle jeho potvrzení už druhý poslanec íránského parlamentu.

Podle agentury Irna zemřelo od začátku epidemie na COVID-19 sedm dalších politiků nebo vysokých představitelů, včetně poradce ministra zahraničí. Nákazu novým koronavirem ohlásili podle agentury Reuters také náměstek íránského ministra zdravotnictví a další poslanec.

Írán má spolu s Itálii nejvyšší počet úmrtí na koronavirus mimo Čínu. Íránské úřady přijímají opatření s cílem zabránit šíření epidemie. Ve velkých městech byly zrušeny páteční modlitby, omezován je volný pohyb vozidel.

Nárůst potvrzených případů nákazy koronavirem hlásí také další blízkovýchodní země. Ve Spojených arabských emirátech se počet nakažených osob zvýšil ze 30 na 45, oznámilo dnes jeho ministerstvo zdravotnictví. Kuvajt ohlásil tři nové případy nákazy, celkem jich má 61. Katar zaregistroval dvanáctý případ nákazy. Ve většině pozitivních testů na nový koronavirus v arabských státech Perského zálivu jde o osoby, které cestovaly do Íránu, nebo jejich kontakty.

Spojené arabské emiráty, které jsou velkým tranzitním leteckým, obchodním a turistickým centrem, doporučily svým občanům, aby necestovali do zahraničí. Od neděle budou také v emirátech na měsíc zavřeny všechny školy.

Saúdská Arábie uzavřela své pozemní hranice se SAE, Kuvajtem a Bahrajnem s výjimkou pro kamiony. Přílety z těchto zemí povoluje jen na tři ze svých letišť.

Také Kuvajt zrušil na týden letecké spojení s Egyptem, Sýrií, Bangladéšem, Libanonem, Indií, Srí Lankou a Filipínami. Zakázal vstup do země cizincům, kteří v minulých dvou týdnech v těchto zemích pobývali.

Irácká vláda vyzvala své občany pobývající v sousedním Íránu k návratu do vlasti. Od poloviny měsíce budou podle jejího sdělení uzavřeny hraniční přechody s Íránem na téměř 1500 dlouhé společné hranici.

Počet obětí i nakažených v pevninské Číně klesl

Počet obětí nového koronaviru a nově nakažených v pevninské Číně klesl a snížil se i v epicentru nákazy, provincii Chu-pej . V pátek oblast pevninské Číny, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, zaznamenala 99 nových případů nákazy novým koronavirem a 28 úmrtí na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje. Celkem tak Čína eviduje 80.651 případů a 3070 obětí. Dnes to podle agentury Reuters oznámily čínské zdravotnické úřady.

Ve čtvrtek zaznamenala pevninská Čína 143 případů nákazy novým typem koronaviru a 30 úmrtí nakažených. Počet nově nakažených ve čtvrtek oproti středě nevýrazně vzrostl, naopak počet obětí byl ve čtvrtek ve srovnání se středečními 31 nižší.

V provincii Chu-pej, která je považována za ohnisko nákazy, se počet nově nakažených v pátek snížil na 74 ze čtvrtečních 126 a nemoci v pátek podlehlo 28 lidí - o jednoho méně než ve čtvrtek. Celkem zde nemoc COVID-19 už usmrtila 2959 lidí.

Čínský vývoz se začátkem roku prudce propadl

Čínský vývoz se kvůli vypuknutí nového koronaviru začátkem roku prudce propadl. Za leden a únor se meziročně snížil o 17,2 procenta na 292,45 miliardy dolarů (6,58 bilionu Kč), tedy nejvíce od února 2019. 0 čtyři procenta zeslábl na 299,54 miliardy dolarů i dovoz, vedl si ale lépe, než očekávali analytici. Zahraniční obchod Číny se tak celkově snížil o 11 procent. Údaje, z nichž citují světové agentury, dnes zveřejnil čínský celní úřad.

Přísná vládní opatření proti šíření nemoci čínskou ekonomiku koncem ledna prakticky zabrzdila. Dopady začaly být znát zejména v únoru. Továrny a firmy, na jejichž dodávkách závisí i mnoho zahraničních společností, se vracejí do plného provozu jen pozvolna. Podle agentury Reuters by to některým mohlo trvat až do dubna.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že čínský vývoz v uvedeném období klesne o 14 procent a dovoz se sníží o 15 procent. Import vyskočil o 16,5 procenta v prosinci, kdy jej povzbudilo uzavření prví fáze americko-čínské obchodní dohody. Povyrostl tehdy poprvé po pěti měsících. Export pak v posledním měsíci roku přidal 7,9 procenta.

Politicky citlivý přebytek obchodu se Spojenými státy pak činil v prvních dvou měsících letošního roku podle výpočtu agentury Reuters 25,37 miliardy dolarů. Ve stejném období loni byl ještě výrazně vyšší - dosahoval 42,16 miliardy dolarů.

Na výletní lodi kotvící v Kalifornii je 21 případů koronaviru

Na mamutí výletní lodi kotvící u pobřeží Kalifornie bylo zjištěno onemocnění novým koronavirem u 21 osob, z toho 19 jsou členové posádky. V pátek to oznámil americký viceprezident Mike Pence. Loď s více než 3500 lidmi na palubě nesmí vplout do sanfranciského přístavu.

"Všichni cestující a posádka budou testováni na virus. Ti, kteří budou muset být v karanténě, budou v karanténě. Ti, kteří budou potřebovat lékařskou pomoc, ji obdrží,“ řekl Pence podle agentury AP.

Z lodi Grand Princess nedávno vystoupil postarší muž, jenž následně nákaze podlehl. Testům se na Grand Princess v první fázi podrobilo pouze 45 lidí. Testy jim na palubu po laně shodil vojenský vrtulník a později si je odtud i vyzvednul.

Americký prezident Donald Trump v pátek svým podpisem schválil mimořádný finanční balíček v hodnotě 8,3 miliardy dolarů (186,5 miliardy korun) určený na boj proti současné epidemii nového typu koronaviru. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo ve Spojených státech už 14 lidí a přes 200 se virem infikovalo. V USA je nejvíce zasažena oblast kolem města Seattle ve státu Washington a stát Kalifornie.

Soul oznámil 448 nových případů koronaviru, celkem přes 7000

Počet případů nákazy novým typem koronaviru přesáhl v Jižní Koreji 7000 a počet obětí nemoci COVID-19 vzrostl o dva na 46. Od pátku přibylo 448 nových případů nákazy, celkem je jich nyní 7041, oznámilo dnes večer (místního času) jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC). Jižní Korea podobně jako v předchozích dnech bilanci zvýšila dvakrát, nejprve v noci na dnešek oznámila 174 nových případů a večer informovala o dalších nakažených.

Více než polovina nově zaznamenaných případů má souvislost s kontroverzním náboženským hnutím Sinčchondži, mezi jehož členy ve městě Tegu se infekce šíří.

V tomto městě se také zdržoval 27letý Vietnamec, u něhož dnes vietnamské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo nákazu novým koronavirem. Muž se do vlasti vrátil ve středu linkou národní letecké společnosti a po přistání byl umístěn do karantény, uvedlo ministerstvo. Celkový počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem ve Vietnamu tak vzrostl na 18.

V pátek Vietnam ohlásil první nový případ potvrzené nákazy po třech týdnech, když byla na koronavirus pozitivně testována 26letá žena, která se vrátila do Hanoje z Evropy. Nikdo z prvních 16 osob nakažených koronavirem nemoci nepodlehl a všichni už byli propuštěni z nemocnic. V karanténě je nyní 101 osob, u nichž je podezření na možnost onemocnění, uvedl hanojské ministerstvo.

Na Filipínách se prezident Rodrigo Duterte chystá vyhlásit celostátní stav zdravotní nouze poté, co byl potvrzen první případ komunitního přenosu nemoci COVID-19 v zemi. Novinářům to podle agentury Reuters sdělil šéf senátního zdravotnického výboru a blízký prezidentův poradce Bong Go.

Bloomberg: Koronavirus by svět mohl přijít na 2,7 bilionu USD

Nový koronavirus by světovou ekonomiku mohl přijít až na 2,7 bilionu dolarů (60,8 bilionu Kč), vypočítali analytici agentury Bloomberg. To je ekvivalent ročního hrubého domácího produktu (HDP) Británie. Ve svém nejhorším scénáři ekonomové počítali s recesí ve Spojených státech, v eurozóně i v Japonsku a s rekordně nízkým růstem v Číně.

Bloomberg připomíná, že nákaza, která způsobuje nemoc COVID-19, se nyní výrazně šíří především v Jižní Koreji, Itálii a Íránu a první mrtvé hlásí Spojené státy. Další vývoj lze předvídat jen s obtížemi, a proto jsou jakékoli odhady dopadů na jednotlivé země a sektory a jejich rozsah jen nepřesné, zdůrazňuje.

Ve svých výpočtech proto analytici vycházeli z čínské zkušenosti, protože z této země se virus začal koncem loňského roku šířit. V Číně se propadl prodej automobilů o 80 procent, osobní doprava zaznamenala pokles o 85 procent a průzkumy nálady v podnikatelském sektoru dosahují rekordních minim. Zaměřili se také na rozložení případů v jiných zemích a odhady rizik pro globální dodavatelské řetězce, v nichž hraje tato země klíčovou roli nejen jako dodavatel, ale i z hlediska poptávky.

Ve svém nejhorším scénáři analytici Bloombergu počítají s globální pandemií. V takovém případě by se globální hospodářský růst zastavil. Pokles by se vedle japonské ekonomiky a ekonomiky eurozóny nevyhnul ani ekonomice Spojených států, což by mohlo změnit výsledek tamních prezidentských voleb. Čínská ekonomika by v takovém případě letos přidala jen 3,5 procenta - a vzrostla by tak nejpomalejším tempem od roku 1980, kdy tehdejší čínský prezident Teng Siao-pching teprve uváděl do chodu zásadní ekonomické reformy.

Varovné signály přicházejí i odjinud. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) snížila tento týden svůj odhad globálního růstu na 2,4 z 2,9 procenta a varovala, že by mohl zpomalit až na 1,5 procenta. S globálním poklesem ekonomiky počítá v první polovině roku společnost Goldman Sachs. Nejnovější prognózy růstu HDP za první čtvrtletí v Číně se pohybují v širokém rozpětí mezi 5,8 a minus 0,5 procenta - což vysokou míru nejistoty jen podtrhuje, píše Bloomberg.