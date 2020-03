Slovensko má 41 nových případů nákazy, nejvíce za jeden den

Bratislava - Slovensko dnes zaznamenalo podle nového premiéra Igora Matoviče dalších 41 potvrzených případů nákazy koronavirem. V zemi tak jde o nejvyšší denní nárůst, celkově eviduje Slovensko 178 potvrzených nakažených. Nová opatření proti šíření infekce projedná kabinet v pondělí.

"Vypadá to, že dramaticky méně testujeme, než testují okolní země. Zřejmě skutečně platí, že pokud bychom testovali více, měli bychom i více pozitivně testovaných. To je i největší riziko, že máme mezi sebou možná stovky nositelů této nemoci, ale neumíme je identifikovat, protože netestujeme," řekl Matovič po prvním jednání nové vlády, kterou dříve během dne jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Slovenská média dříve v tomto týdnu informovala, že Slovensko v přepočtu na obyvatele uskutečňuje výrazně méně testů na koronavirus než například Česko či Rakousko. Matovičův předchůdce v čele vlády Peter Pellegrini to tehdy zdůvodňoval tím, že testování probíhá v rozsahu, jak je podle úřadů a nemocnic potřeba. Pellegrini zmínil rovněž omezený počet testovacích sad, které mají jednoznačnou výpovědní hodnotu.

Kromě 178 potvrzených případů infekce skončilo na Slovensku dalších téměř 3000 testů na koronavirus s negativním výsledkem. Testy v zemi pod Tatrami původně vykonávalo jedno pracoviště, postupně se k němu přidalo několik dalších institucí.

Podle Matoviče se v pondělí budou krizový štáb a vláda zabývat novými opatřeními proti šíření koronaviru, které premiér neupřesnil. Slovensko již například uzavřelo školy, řadu prodejen a zakázalo konání hromadních sportovních, kulturních a společenských akcí. Bratislava také až na výjimky neumožňuje vstup do země osobám bez trvalého či obdobného pobytu na Slovensku.

Slovenský premiér také vybídl obyvatele starší 65 let, aby nevycházeli ze svých domovů, pokud to není nevyhnutelné. Zdůvodnil to tím, že s onemocněním se dokážou lépe vypořádat mladší lidé než starší generace.