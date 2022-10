Slovensko hlasovalo v obecních a krajských volbách, poprvé v jeden den

Bratislava - Obyvatelé Slovenska v sobotu volili předsedy samosprávných krajů, primátory měst, starosty obcí i zastupitele. Regionální volby téměř v celé zemi skončily v plánovaném termínu ve 20:00, ve třech vesnicích ale kvůli dřívějším potížím bylo hlasování prodlouženo. Předběžné výsledky komunálních a krajských voleb by mohly být známé v noci na neděli.

Poprvé v novodobé historii země se komunální a krajské volby konaly v jednom termínu. Úřady upozornily voliče na barevné odlišení hlasovacích archů a obálek pro každé ze zmíněných voleb a na nutnost jejich vhození do správné volební urny. V případě, že by obálku vhodili do nesprávné urny, byl by jejich hlas neplatný.

Právo volit v komunálních a krajských volbách mělo 4,4 milionu obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku, včetně cizinců.

Ve dvou vesnicích na jihu země úřady kvůli problémům s hlasovacími archy posunuly závěr hlasování o půldruhé hodiny a o asi tři čtvrtě hodiny zase v jedné obci na západě Slovenska, kde ráno volby kvůli technickým potížím nezačaly včas. Prodloužení hlasování v těchto obcích znamená i odklad zveřejňování předběžných výsledků krajských voleb za Bratislavský a Trnavský kraj.

Policejní viceprezident Damián Imre novinářům řekl, že průběh voleb nebyl vážně narušen. Dříve během dne policie informovala, že prověřuje vícero případů podezření z volební korupce.

Vrcholní politici Slovenska vybídli obyvatele k účasti ve volbách. Některá města hlásila fronty u volebních místností, což zdůvodnila konáním obou voleb v jednom termínu. Aby zkrátila čekání, doporučila například radnice největšího bratislavského sídliště Petržalka voličům, aby si seznamy kandidátů prostudovali ještě doma a své favority napsali na papír nebo do mobilního telefonu.

Podle slovenského statistického úřadu se do klání o post předsedy některého z osmi samosprávných krajů zapojilo přes 70 kandidátů. Téměř 6800 kandidátů se zase přihlásilo do voleb více než 2900 starostů a primátorů a kolem 45.000 lidí se rozhodlo ucházet o křeslo člena zastupitelstva samosprávných krajů, měst, obcí či městských částí.

Zpracování výsledků voleb ovlivní konec letního času. Statistický úřad kvůli tomu v noci na neděli déle než hodinu nebude přijímat volební zápisnice do informačního systému.

Dřívější průzkumy ukázaly, že v některých velkých městech a v některých krajích by funkce měli obhájit nynější primátoři či předsedové samosprávných krajů. Například předseda Banskobystrického kraje Ján Lunter se ale o znovuzvolení už neuchází; v krajských volbách v roce 2017 porazil Lunter tehdejšího předsedu kraje, šéfa krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidové strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Před pěti lety krajské volby skončily také neúspěchem kandidátů podporovaných tehdejší vládní sociální demokracií (Směr-SD) Roberta Fica, jehož strana po porážce v parlamentních volbách v roce 2020 odešla do opozice.

Volební moratorium, které se vztahuje například na vedení kampaně, zveřejňování výsledků průzkumů veřejného mínění či na zveřejňování informací ve prospěch nebo neprospěch jednotlivých kandidátů v médiích, začalo ve čtvrtek a podle zákona trvá do skončení hlasování.

Zejména v komunálních volbách se na Slovensku o přízeň voličů tradičně uchází mnoha nezávislých kandidátů. Jiní kandidáti se zase spojili do regionálních stran.

Lázeňské město Sliač na středním Slovensku spojilo volby s konáním místního referenda ve věci případného umístění americké vojenské základny na místním letišti či v jeho okolí. Podle dřívějšího vyjádření slovenského ministerstva obrany se tam se vznikem základny USA ovšem nepočítá. Na Sliači je umístěna část jednotek z mnohonárodního bojového uskupení NATO, které v zemi funguje pod velením České republiky.

Vesnice Varín blízko Žiliny zase zorganizovala referendum o přejmenování ulice, která je pojmenována po Jozefu Tisovi, prezidentovi válečného slovenského státu, který byl spjat s nacistickým Německem. Zastupitelstvo obce v červenci odmítlo podnět prokuratury, aby název ulice změnilo; prokurátor pak v této záležitosti podal žalobu.

Konání komunálních a krajských voleb v jednom termínu by mělo pomoci zvýšit volební účast hlavně ve volbách do krajské samosprávy, které se v minulosti potýkaly s nízkým zájmem voličů. Kvůli možnosti vyhlásit obě volby na jeden den Slovensko v minulosti změnilo ústavu. Předsedové krajů a poslanci krajské samosprávy, kteří byli zvoleni v roce 2017, tak zůstali v úřadu pět let místo obvyklých čtyř.