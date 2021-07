Slovensko bude od neočkovaných dál vyžadovat karanténu, výjimky zpřísní

Bratislava - Slovensko od pondělí 19. července podle očekávání zpřísní podmínky vstupu do země pro cestující, kteří nejsou plně očkováni proti onemocnění covid-19. Nově omezí výjimku z izolace pro lidi očkované pouze první dávkou preparátu. Vyplývá to z nové vyhlášky, kterou vydal úřad hlavního hygienika. Učinil tak po té, co platnost dosavadního opatření o karanténě dříve v tomto týdnu pozastavil ústavní soud právě z důvodu, že výjimku z izolace dostali i osoby jen s první dávkou vakcíny. Karanténu nebude Slovensko nadále vyžadovat od některých skupin cestujících a lidí, kteří zemí po určených silničních koridorech pouze projíždějí.

Za plně očkovanou slovenské úřady považují osobu, u které uplynuly alespoň dva týdny od druhé dávky vakcíny nebo tři týdny od podání preparátu, pokud šlo o očkování jednodávkovou vakcínou. Do zmíněné kategorie budou patřit i lidé po dvou týdnech od první dávky vakcíny v případě, že ta byla podána do 180 dnů od prodělání nemoci covid-19.

Pro plně neočkované proti covidu-19 bude obecně nadále platit povinná dvoutýdenní karanténa, kterou lze ukončit testem na koronavirus s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření lze nadále podstoupit nejdříve pátý den izolace.

Zatímco dosud se na očkované první dávkou vakcíny proti covidu-19 vztahovala plošná výjimka z nástupu do karantény, od pondělních 06:00 SELČ bude opatření přísnější, byť úřady zavedly přechodné období. Cestující, kteří do 9. července dostali první dávku zmíněného preparátu a na území Slovenska vstoupí do 2. srpna, budou sice muset nastoupit do karantény, ukončit ji ale bude možné na základě testu na koronavirus absolvovaného hned v první den izolace. Tuto změnu po verdiktu ústavního soudu tento týden oznámil slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Výjimka z karantény se nadále bude vztahovat kromě jiných na řidiče a posádky v nákladní, autobusové, železniční a letecké dopravě, stejně jako na další profese a také na cesty českých žáků či studentů za účelem studia. Do 1. září nemusejí do karantény ani lidé, kteří přes hranice dojíždějí za prací a Slováci s pobytem v příhraničních oblastech v sousedních zemích. Při vstupu na Slovensko ale musejí mít PCR test na covid-19, který není starší než sedm dnů. Strany slovenské vládní koalice zatím nepředstavily dohodu na tom, zda budou mít lidé nárok na PCR testy zdarma i pro soukromé či pracovní účely.

Při tranzitu přes Slovensko neplatí povinnost nástupu do karantény a ani elektronické registrace při vstupu do země.

Stávající přísnější režim na hranicích, že neočkovaným turistům v zájmu vyhnout se karanténě na Slovensku už nestačí jen test na koronavirus, vstoupil v platnost 9. července. Bratislava tento krok zdůvodnila snahou zamezit šíření nakažlivější mutace koronaviru, a to v době, kdy Slovensko kvůli slabému zájmu veřejnosti v očkování proti covidu-19 zaostává za EU. Dosavadní pravidla zatím dál platí, protože rozhodnutí ústavního soudu o pozastavení platnosti příslušné vyhlášky ještě nebylo zveřejněno ve sbírce zákonů.

Už zavedení nynějších podmínek vstupu do země dříve vyústilo v protesty i na hraničních přechodech s Českou republikou. Zástupce takzvaných pendlerů Juraj Martiny listu Pravda řekl, že předběžně by se příští týden měla uskutečnit blokáda dálničních hraničních přechodů Slovenska s Českem, Maďarskem a Rakouskem. Slovenští podnikatelé v cestovním ruchu pak upozornili, že v souvislosti s dřívějším zpřísněním podmínek vstupu do země pro neočkované cestující zaznamenali rušení pobytů také od hostů z Česka.