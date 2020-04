Slovensko a Rusko hlásí rekordní počty nově nakažených

Bratislava/Madrid/Berlín - Slovensko a Rusko zaznamenaly rekordy v počtu nově nakažených koronavirem, ruský prezident Vladimir Putin nechal odložit oslavy výročí konce války. Nejvyšší bilanci obětí v tomto týdnu ohlásila Británie a tamní vláda oznámila, že karanténu prodlouží nejméně o tři týdny. Největší denní nárůst počtu zemřelých za poslední dny zveřejnilo Německo. Poměrně stabilizovaná je nyní situace ve Španělsku a Itálii.

Španělsko má už 19.130 obětí covid-19, za den zemřelo 551 lidí

Ve Španělsku zemřelo za den 551 lidí s nemocí covid-19, o den dříve oznámily úřady 523 nových úmrtí. Počet nakažených vzrostl za předchozí den o 5183, zhruba stejně jako o den dříve. Celkem se od začátku února ve Španělsku potvrdilo 182.816 případů nákazy koronavirem, z toho 19.130 lidí zemřelo a 74.797 nakažených se uzdravilo, uvedlo podle deníku El País ministerstvo zdravotnictví.

Nové údaje krátce po jejich zveřejnění komentoval ministr zdravotnictví Salvador Illa, který nejprve vyjádřil soustrast obětem a pozůstalým. Později uvedl, že počty nově nakažených se v posledním týdnu pohybují kolem tří procent, zatímco před dvěma týdny to bylo přes sedm procent a koncem března kolem 15 procent.

Illa nicméně uvedl, že zmírňování přísných opatření zatím není podle něj na místě. Omezení volného pohybu zatím ve Španělsku mají trvat do 26. dubna, už minulý týden se ale premiér Pedro Sánchez vyslovil pro jejich prodloužení o další dva týdny.

Také počty nových úmrtí v posledním týdnu rostou zhruba o tři procenta. Dnes ale místní média uvedla, že v Katalánsku se počet úmrtí na covid-19 téměř zdvojnásobil, když místní úřady započetly do statistiky údaje od pohřebních ústavů o lidech, kteří na covid-19 zemřeli doma. Tento nárůst ale není ve dnes oznámené celostátní bilanci započten. Katalánsko je přitom druhým nejhůře postiženým regionem v zemi po madridském.

Počet nových obětí v Itálii dále klesá, nově nakažených je více

V Itálii za posledních 24 hodin zemřelo 525 osob s nemocí covid-19, což je méně než ve středu, kdy země evidovala 578 nových obětí. Počet nově nakažených se však v porovnání s předchozími dny znatelně zvýšil, nákazu nově testy potvrdily u 3786 lidí. O den dříve to bylo 2667, v úterý 2972. Informovala o tom s odvoláním na italskou civilní ochranu agentura Reuters.

Celková bilance obětí v Itálii dosáhla 22.170, což je nejvíce na světě po Spojených státech. Počet potvrzených případů nákazy činí 168.941, v tomto směru Itálii překonalo kromě USA i Španělsko.

Denní přírůstek obětí covid-19 je nejnižší od neděle, naopak počet nově nakažených je za tento týden nejvyšší.

Na jednotkách intenzivní péče je nyní 2936 lidí, což je o 143 méně než ve středu. Počet těchto pacientů v posledních 13 dnech soustavně klesá. Přes 76.000 lidí je v domácí péči. Z celkového počtu nakažených Itálie prohlásila 40.164 lidí za uzdravené.

V britských nemocnicích zemřelo na covid-19 dalších 861 pacientů

V britských nemocnicích zemřelo za 24 hodin dalších 861 lidí nakažených koronavirem. Dnešní počet obětí nemoci covid-19 je v tomto týdnu zatím nejvyšší. Celkem si v Británii onemocnění vyžádalo již 13.729 životů, informovala s odvoláním na místní zdravotnické úřady agentura Reuters. Virem SARS-CoV-2 se v zemi nakazilo už přes 100.000 lidí. Karanténní opatření přijatá v boji s koronavirem dnes britská vláda prodloužila nejméně o tři týdny.

Ve středu úřady v hlásily 761 mrtvých, v úterý 778 a v pondělí 717 obětí. Dosud nejvyšší denní bilanci - 980 mrtvých - Británie oznámila 10. dubna.

"Testováno bylo 327.608 lidí, z nichž 103.093 vyšly testy pozitivní," uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví. Za 24 hodin přibylo přes 4600 nakažených, tedy zhruba stejně jako předchozí den. Hranici 100.000 nakažených překonalo kromě Británie již jen pět zemí: Spojené státy, Španělsko, Itálie, Francie a Německo.

Ministr zahraničí Dominic Raab, který zastupuje koronavirem nakanženého a stále nemocného premiéra Borise Johnsona, dnes oznámil, že přijatá karanténní opatření zůstanou v platnosti další "nejméně tři týdny". "Zmírnit kterékoli z opatření, jež jsou nyní v platnosti, by znamenalo riskovat škody na veřejném zdraví i hospodářství," uvedl Raab.

Stanovit termíny, kdy budou kroky rušeny, jak to udělaly některé jiné evropské země včetně Česka, by podle ministra zahraničí bylo v současné situaci nezodpovědné. Začít mluvit o rušení omezení bude podle něj možné, až bude zdravotnický systém zvládat nápor pacientů a bude klesat počet nakažených i zemřelých. "Pokud budeme v uvolňování opatření, která máme, příliš spěchat, budeme riskovat, že všechny oběti, které jsme přinesli, a pokrok, který jsme udělali, přijdou vniveč," zdůraznil Raab.

Britové podle současných pravidel, která premiér Johnson ohlásil 23. března, mohou ven vycházet jen kvůli nákupům nezbytných věcí, práci nebo návštěvě lékaře. Venku mohou také jednou denně sportovat. Uzavřené jsou školy i většina obchodů.

Více než 90 procent všech obětí covid-19 v Británii trpělo podle místního statistického úřadu i jinou chorobou. Nejčastěji se jednalo o problémy se srdcem, demenci a nemoci dýchacího ústrojí. V průměru měly oběti covid-19 tři další zdravotní problémy, vyplývá z analýzy téměř 4000 březnových úmrtí na covid-19 v Anglii a Walesu.

Podle britských statistiků je u mužů dvakrát větší než u žen riziko, že nemoci způsobené koronavirem podlehnou. Překvapením není zjištění, že riziko roste i s věkem. Výrazně nebezpečí smrti na covid-19 narůstá po šedesátce.

Nemoci covid-19 ve Francii podlehlo již téměř 18.000 lidí

Ve francouzských nemocnicích a pečovatelských domech zemřelo na nemoc covid-19 už 17.920 lidí. Bilance od středy vzrostla o 753 mrtvých, informoval dnes zástupce ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon. V zemi se potvrdilo už více než 108.000 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Infikovaných je zhruba o 2600 více než ve středu. Druhým dnem více lidí nemocnice opustilo, než jich hospitalizovali.

V pondělí ohlásilo ministerstvo zdravotnictví 561 nových obětí a v úterý 762. Ve středu činil nárůst 1438 nových zemřelých, Salomon ale upozornil, že je bilance mimořádně vysoká kvůli tomu, že zdravotníci dodatečně nahlásili úmrtí z prodlouženého velikonočního víkendu.

Bilance obětí v nemocnicích vzrostla dnes na více než 11.000, v domech pro seniory a dalších pečovatelských domech už od počátku epidemie zemřelo na covid-19 přes 6.800 lidí. Co do počtu obětí nemoci, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, je Francie na světě na čtvrté příčce - po USA, Itálii a Španělsku.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem vzrostl ve Francii ze středečních 106.206 na 108.847. Pokud se započtou i případy, u kterých panuje podezření, že se člověk nakazil, činí celková bilance dokonce 148.000 infikovaných.

V nemocnicích po celé Francii je nyní kolem 31.000 pacientů s covid-19. Druhým dnem se ale více lidí zotavilo, než kolik jich bylo nově převezeno do nemocnice. Osmým dnem v řadě klesá také počet pacientů na jednotkách intenzivní péče. Nyní jich je 6248, tedy nejméně od 1. dubna. Celkem se uzdravilo již 32.000 lidí.

Salomon ale na tiskové konferenci varoval před přehnaným optimismem. Křivka počtu nakažených se podle něj sice začíná zplošťovat, Francie ale ještě není za vrcholem. Země je sice na "dobré cestě", situace je ale podle zástupce ministerstva zdravotnictví nadále "naprosto nenormální". "Situace je výjimečná. Epidemie je nadále dynamická," zdůraznil Salomon.

Německo hlásí nejvíce úmrtí nakažených za poslední dny

V Německu ve středu zemřelo 315 lidí nakažených koronavirem, což je nejvíce za poslední dny. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI), který celkem registruje 3569 úmrtí a 130.450 potvrzených infekcí.

V nejhůře postiženém Bavorsku bylo zatím zaznamenáno 1049 úmrtí a přes 35.000 infekcí, v Bádensku-Württembersku 802 mrtvých a více než 25.800 nákaz. Mezi trojicí nejpostiženějších spolkových zemí je i nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko se 663 mrtvými a více než 26.300 infekcemi.

Dobrou zprávou je, že se podle odhadu RKI jen za poslední den uzdravilo 4500 lidí, celkem pak už na 77.000 osob.

Na Slovensku přibylo za den 114 případů koronaviru, dosud nejvíce

Na Slovensku ve středu přibylo 114 případů nakažených koronavirem, tedy nejvíce od propuknutí pandemie choroby covid-19. Dva lidé zemřeli, celkově tak počet obětí nákazy stoupl na osm. Počet provedených testů na koronavirus dosáhl nového maxima. Vyplývá to z údajů slovenského ministerstva zdravotnictví.

Dohromady dosud laboratorní vyšetření odhalila na pětimilionovém Slovensku téměř tisíc nakažených koronavirem. Ve středu bylo vykonáno poprvé až 3000 testů, což je cíl, jehož dosažení po březnovém nástupu do úřadu stanovil nový premiér Igor Matovič.

Ohnisky nákazy se staly domov seniorů ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy a jedna z vesnic s romským obyvatelstvem na východním Slovensku, na kterou úřady dříve kvůli nákaze uvalily karanténu. Jak v domově důchodců tak ve zmíněné vesnici Žehra testy potvrdily shodně několik desítek infikovaných osob. Žehra byla jednou z pěti romských lokalit, kterou úřady minulý týden kvůli nákaze uzavřely.

"Mrzí mě, že jsem nebyl špatným prorokem, když jsem říkal, že to může v (romských) osadách ´vybouchnout´. Evidentně nám to v osadách ´vybouchlo´," řekl premiér Matovič. Jeho vláda zavedla na začátku dubna testování obyvatel romských komunit v obavě, že právě v oblastech s nízkým hygienickým standardem by se epidemie choroby covid-19 mohla rychle šířit. Podle Matoviče do středy testy potvrdily koronavirus v 16 romských lokalitách.

Slovensko sice dosud v porovnání s několika evropskými zeměmi zaznamenalo v přepočtu na obyvatele méně případů nákazy, země ale také zaostává v počtu prováděných testů například za Českem.

Bratislava ještě v březnu za předchozího kabinetu zavedla karanténní opatření, ve kterých pak pokračovala i Matovičova vláda. Ta pak nařídila kromě jiného i povinné nošení roušky nebo jiné překrytí úst a nosu při pohybu lidí na veřejnosti.

Rusko hlásí rekordní počet nově nakažených

Rusko za posledních 24 hodin ohlásilo 3448 nově nakažených koronavirem. Jde o další rekordní denní nárůst počtu případů nákazy, ve středu jich úřady registrovaly 3388. Celkově se v zemi již infikovalo bezmála 28.000 lidí, z nich přes 230 nákaze podlehlo. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom dnes informovala agentura TASS.

"V celkem 84 ruských regionech bylo zaznamenáno již 27.938 případů koronavirové nákazy, denní nárůst činil 14,1 procenta. Za posledních 24 hodin se uzdravilo 318 osob, celkově již 2304. Za den zemřelo v Rusku 34 pacientů s koronavirem, za celé období již 232," uvedl ruský operativní štáb pro boj s nákazou.

Nejvíce zasaženou epidemií je metropole Moskva, která registruje 16.146 případů nákazy. Následuje s 3054 případy Moskevská oblast a druhé největší město Petrohrad s 1083 infikovanými.

První případ nákazy, která se počátkem roku začala do světa šířit z Číny, byl v Rusku zaregistrován 31. ledna. Vláda posléze zavedla řadu opatření, uzavřela školy, divadla i hranice a vyhlásila režim nepracovního týdne, který posléze prodloužila do konce dubna. Nyní v zemi fungují pouze klíčové podniky a úřady a otevřené jsou jen lékárny a obchody s prodejem zboží denní potřeby.