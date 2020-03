Slovenské volby vyhrálo opoziční hnutí, dominance Směru skončila

Bratislava - Parlamentní volby na Slovensku vyhrálo opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, které v sobotním hlasování získalo 25,02 procenta hlasů. Na druhou příčku odsunulo dosavadní nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD), která tak po čtyřech vítězstvích v řadě tentokrát nevyhrála a patrně skončí v opozici. Matovič chce vytvořit čtyřčlennou koalici se silnou podporou ve sněmovně. Vláda v čele s OLaNO se podle Matoviče zaměří na protikorupční opatření a nebude otevírat téma zavedení registrovaných partnerství osob stejného pohlaví či rušit různé sociální balíčky dosluhujícího kabinetu.

"Není třeba čekat. Čím dříve tím lépe. Je třeba udělat dobré dohody, dobré dohody dělají dobré přátele," odpověděl Matovič v televizní debatě na dotaz ohledně sestavování vlády.

Šéfové stran Svoboda a solidarita (SaS), Jsme rodina a Za lidi potvrdili zájem jednat o vytvoření vlády. Tyto strany, z nichž ani jedna nedosáhla ve volbách dvouciferného výsledku, spolu s protestní formací OLaNO obsadí ve 150členné sněmovně více než tři pětiny křesel. Měly by tak dostatek hlasů i na změnu ústavy.

Matovič už v noci hovořil například o potřebě prověrek soudců, jejichž plošné zavedení ale ústavní soud dříve zrušil. Podobně jako šéf možné koaliční strany Jsme rodina Boris Kollár se také Matovič postavil proti tomu, aby nová vláda zavedla registrovaná partnerství osob stejného pohlaví či adopce dětí homosexuály. Oba zmínění politici rovněž odmítli rušení sociálních balíčků dosluhující vlády, která naposledy jen krátce před volbami prosadila zavedení 13. penze pro důchodce. Matovič nechce změnit ani postoj k migraci, OLaNO už dříve odmítlo povinné kvóty na přerozdělování migrantů mezi členské země EU.

Šestačtyřicetiletý Matovič, který zbohatl na vydávání regionálních inzertních novin, je označován za nepředvídatelného politika. V kampani vsadil na téma boje proti korupci či na nutnosti politické změny. Popularita protestní formace OLaNO, kterou dnes agentura AP označila za pravostředovou populistickou opozici, v posledních týdnech výrazně rostla.

Do parlamentu se podle statistického úřadu dostalo šest stran a hnutí. Kromě zmíněné čtveřice, jež by podle Matoviče mohly vytvořit koalici, se to podařilo také Směru-SD expremiéra Roberta Fica a krajně pravicové straně Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby. Směr-SD ve volbách znovu oslabil, když dostal 18,29 procenta hlasů oproti volebnímu zisku 28,28 procenta před čtyřmi lety. LSNS dostala téměř osm procent hlasů, dosáhla tak podobného výsledku jako v předchozích volbách.

Těsně před branami parlamentu zůstala se ziskem 6,96 procenta koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, která potřebovala zdolat sedmiprocentní volební práh. Z liberálního Progresivního Slovenska vzešla nynější prezidentka Zuzana Čaputová, která v reakci na výsledky voleb uvedla, že Slováci potvrdili svou touhu po změně. V pondělí chce Čaputová zahájit jednání o sestavení nové vlády, při které hlava státu podle ústavy hraje důležitou roli. Matovičovi k volebnímu vítězství gratulovali také český prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš.

Volební účast ve volbách dosáhla 65,8 procenta, byla tak nejvyšší od roku 2002.

"Vítěz je jasný," prohlásil ještě před sečtením všech hlasů premiér a volební lídr Směru-SD Peter Pellegrini a poblahopřál Matovičovi. Připustil, že Směr-SD, který dlouhá léta dominoval slovenské politice, nejspíše po těchto volbách odejde do opozice. Šéf Směru-SD Fico řekl, že z čela strany odejít neplánuje.

Ze sněmovny vypadli oba nynější koaliční partneři Směru-SD a poprvé od pádu komunismu v roce 1989 nebude mít zastoupení ve slovenském parlamentu početná maďarská menšina.