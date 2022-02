Slovenské úřady varují před dezinformacemi ohledně cvičení s účastí vojáků z USA

Ilustrační foto - První vozy amerického vojenského konvoje vjely 15. února 2022 večer do Česka přes hranice v Rozvadově na Tachovsku. Vojáci se přesouvají z Německa na cvičení na Slovensko.

Bratislava - Slovenské úřady varovaly před šířením dezinformací v souvislosti s nadcházejícím vojenským cvičením, na které se do země v těchto dnech přesouvají američtí vojáci. Slovenské opozici už dříve nevyšel pokus prosadit ve sněmovně návrh, aby vláda cvičení odložila, a to do zmírnění napětí v souvislosti s možným vojenským konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

Slovenská část cvičení pod názvem Saber Strike 22 bude v první polovině března a zapojí se do ní přibližně 2000 amerických vojáků s technikou a také téměř 1300 příslušníků slovenské armády. Cvičení je podle slovenské armády naplánováno také v České republice, Polsku, Německu a v pobaltských zemích.

"MInisterstvo obrany zaznamenává na dezinformačních webech a sociálních sítích zvýšený výskyt informačních kampaní, které zneužívají toto standardní vojenské cvičení k šíření strachu z možné účasti Slovenské republiky v případném konfliktu na Ukrajině," uvedl v prohlášení slovenský úřad. Dodal, že cvičení bylo plánováno dlouhodobě a nesouvisí s napětím na ukrajinsko-ruských hranicích či s nedávno uzavřenou dohodou mezi Slovenskem a Spojenými státy o obranné spolupráci.

Také slovenská policie tvrdila, že přesun amerických vojsk budou zneužívat dezinformátoři. Američtí vojáci se na Slovensko přesouvají přes území České republiky. Policisté na Slovensku prostřednictvím sociální sítě dlouhodobě upozorňují na případy šíření nepravdivých informací na internetu.

Opoziční poslanci zejména z klubu sociálních demokratů (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica chtěli tento měsíc na mimořádné schůzi parlamentu prosadit usnesení, aby vláda zajistila odklad zmíněného cvičení. Návrh zdůvodnili tím, že cvičení za účasti značného počtu amerických vojáků přispívá ke zvyšování napětí v souvislosti se situací na Ukrajině, u jejichž hranic se dříve shromáždily početné jednotky ruské armády. Vládní většina ale při hlasování nepodpořila navrhovaný program mimořádné schůze parlamentu, který tak o zmíněném cvičení nejednal.

Ficův Směr-SD se postavil také proti dohodě o obranné spolupráci s USA, kterou slovenská sněmovna schválila minulý týden. O dohodě začalo Slovensko vyjednávat v době, kdy byl Směr-SD u moci.