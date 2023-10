Slovenské strany navrhly do vlády také bývalé ministry a kontroverzní kandidáty

Bratislava - Dvě ze tří stran nové slovenské vládní koalice navrhly na členy budoucí vlády také bývalé ministry či kandidáty, kteří podle médií vystupovali proti komunitě LGBT+ nebo šířili dezinformace. Své nominace zatím neoznámila vítězná strana v zářijových parlamentních volbách Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica, která obsadí v novém kabinetu křesla premiéra a šesti ministrů. Z dosavadních vyjádření politiků tříčlenné vládní koalice vyplývá, že novým předsedou vlády by se měl stát někdejší trojnásobný premiér Fico. Novou vládu jmenuje na základě ústavy hlava státu; prezidentka Zuzana Čaputová podle pondělního oznámení své kanceláře seznam navrhovaných členů kabinetu zatím nedostala.

Nacionalistická Slovenská národní strana (SNS) chce, aby novým ministrem životního prostředí byl Rudolf Huliak a ministryní kultury Martina Šimkovičová, uvedla média s odvoláním na šéfa strany Andreje Danka. Ani jeden z kandidátů, kteří byli zvoleni za poslance, není členem SNS. Huliak podle tisku šířil na sociální síti nenávistné příspěvky vůči ochráncům přírody, klimatickým aktivistům a komunitě LGBT+. Chráněné medvědy po střetech této šelmy s lidmi označil za biologickou zbraň k likvidaci slovenského venkova.

Někdejší poslankyně slovenské sněmovny a bývalá televizní moderátorka Šimkovičová se podle listu Denník N zviditelnila například extremistickými, homofobními a proruskými názory.

"Šíření dezinformací a nenávisti na sociálních sítích je pro novou koalici dostatečnou kvalifikací na ministerský post. Ve vládě mají sedět schopní a zkušení odborníci, nikoliv konspirátoři," napsala o kandidátech SNS na členy vlády bývalá slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková.

Počtem poslanců druhá nejsilnější strana vládní koalice, Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), která stejně jako Směr-SD obsadí ve vládě sedm míst, navrhla do příštího kabinetu také bývalé ministry. Předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini se bude ucházet o zvolení šéfem parlamentu; tuto funkci zastával již v letech 2014 až 2016, kdy byl členem Směru-SD. Novým ministrem školství by se měl stát někdejší ministr zdravotnictví a vnitra Tomáš Drucker. Na ministra investic, informatizace a regionálního rozvoje Hlas-SD navrhl Richarda Rašiho, jenž obdobnou funkci zastával už dříve. Někdejší ministryně vnitra Denisa Saková by se měla stát ministryní hospodářství. Raši i Saková stejně jako Pellegrini v minulosti působili ve Směru-SD; Hlas-SD založil Pellegrini spolu s kolegy po jejich společném odchodu ze Směru-SD před třemi lety. Příštím ministrem vnitra za Hlas-SD by mohl být Matúš Šutaj Eštok, jenž dříve vystupoval například proti elitním vyšetřovatelům slovenské policie, kteří se zabývalý také různými kauzami z doby předchozího vládnutí Směru-SD.

Fico po pondělním podpisu koaliční smlouvy s kolegy z Hlasu-SD a SNS řekl, že v souvislosti se jmenováním vlády očekává náročnou komunikaci s hlavu státu. Například bývalý slovenský prezident Andrej Kiska v roce 2018 využil výměnu předsedy vlády k tomu, aby v novém kabinetu zablokoval původní nominaci na funkci ministra vnitra. Fico tehdy rezignoval z čela vlády v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Novým premiérem se pak stal tehdejší místopředseda Směru-SD Pellegrini.