Slovenská vláda zpřísňuje opatření po rekordním přírůstku nákazy

Berlín/Bratislava - Slovenská vláda se rozhodla od Nového roku zpřísnit opatření proti šíření nákazy koronavirem, a to i o zákaz návštěv v domácnostech. Zavírají se také lyžařská střediska. Kabinet premiéra Igora Matoviča restrikce zavádí poté, co Slovensko zaznamenalo ve středu rekordních 6315 nových případů nákazy. Vysoký počet nakažených za den hlásí i Německo a Rusko.

Německo hlásí opět přes 30.000 nákaz za den, 964 nových úmrtí

Německo dál registruje relativně vysoké denní statistiky o epidemii covidu-19. Institut Roberta Kocha (RKI) hlásí za středu 964 úmrtí, což je druhý nejvyšší 24hodinový součet po úterní čtyřciferné bilanci. Zároveň počtvrté zaznamenal více než 30.000 pozitivních testů na koronavirus.

Po započítání 32.552 středečních nákaz souhrnná německá bilance narostla nad 1,7 milionu potvrzených infekcí. Úmrtí souvisejících s koronavirem eviduje RKI 33.071. Za úterý jich ve statistice přibylo 1129, přičemž do té doby bylo maximem 962 případů z předchozího úterka.

Oba nejnovější denní součty jsou vyšší než ty z minulé středy. RKI ovšem před Vánoci upozorňoval, že mezitýdenní srovnání bude mít jen omezenou vypovídací hodnotu, neboť o vánočních a novoročních svátcích se bude provádět méně testů a lidé budou také patrně méně ochotni hlásit podezření na nákazu koronavirem.

V Německu od poloviny prosince platí přísná celostátní karanténa, která zahrnuje uzavírku škol i všech "postradatelných" podniků či limit ohledně kontaktu lidí z různých domácností. Tvrdé restrikce mají platit nejméně do 10. ledna.

Na jihozápadě Německa dnes byly potvrzeny další dva nové případy "anglické" mutace koronaviru. Stejně jako první případ z minulého týdne se objevily ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, informovalo podle agentury DPA německé ministerstvo zdravotnictví. Nakažený je pár ze zemského okresu Ortenau.

Ve středu vyšel s pozitivním výsledkem test ženě, která se patrně nakazila od svého partnera, jenž tento měsíc onemocněl po návratu ze služební cesty v Británii. Zdravotnické úřady provedly testy u blízkých kontaktních osob.

Německo už minulý týden informovalo, že se na jeho území prokázala nová mutace koronaviru, která byla poprvé hlášena z jižní Anglie. Zdravotníci ji odhalili u ženy v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa, která přiletěla z Anglie. Mezitím se varianta B.1.1.7 potvrdila také u pacientů v Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku.

Nová mutace, která se rychle šíří především v jižní Anglii, je podle britských úřadů možná až o 70 procent nakažlivější. Světová zdravotnická organizace (WHO) zatím uvádí, že nemá důkazy o tom, že by mutace způsobovala vážnější průběh covidu-19.

Mutace byla v poslední době potvrzena v ojedinělých případech také ve Francii, Španělsku, Kanadě, Švédsku, Dánsku, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Austrálii či Libanonu. Tento týden se mutace objevila v USA ve státech Colorado a Kalifornie.

V Česku se nová varianta koronaviru zatím neobjevila, řekla dnes ČTK vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková.

Slovenská vláda zpřísňuje opatření po rekordním přírůstku nákazy

Slovenská vláda se rozhodla od Nového roku zpřísnit opatření proti šíření nákazy koronavirem, a to i o zákaz návštěv v domácnostech. Zavírají se také lyžařská střediska. Kabinet premiéra Igora Matoviča restrikce zavádí poté, co Slovensko zaznamenalo ve středu rekordních 6315 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Je to nejvyšší denní přírůstek infikovaných od začátku pandemie. Celkem se v zemi s 5,5 miliony obyvatel nakazilo 179.543 lidí, z nichž 2138 zemřelo.

Premiér podle webu Denníku N oznámil přijetí přísnějších opatření poté, co ho k tomu už několik dní vyzývalo konsilium odborníků i koaliční kolegové. Mnozí experti navrhovali zavést přísnější uzávěru již před Vánoci. Zákaz domácích návštěv bude platit už od nadcházející půlnoci. Podle Denníku N už nebude platit ani výjimka na vytváření takzvaných bublin, ve kterých lidé prožili vánoční svátky.

"Právě nedodržování doporučení a opatrnosti při setkávání v domácnostech se dnes jeví jako nejzásadnější epidemiologický problém. Bohužel, mnozí lidé chodí po návštěvách křížem krážem... a nemocnice kolabují," napsal premiér a vyzval lidi, aby zrušili plány na bujaré silvestrovské oslavy a zůstali doma.

Ministr dopravy Andrej Doležal také oznámil, že s dneškem musí zastavit provoz lyžařská střediska a že hotely nebudou moci přijímat nové hosty. Ti, kteří už v nich ubytovaní jsou, mohou zůstat, pobyt si ale nemohou prodloužit.

Podle Denníku N za současnou situaci může selhání Matovičovy vlády: na chaty se až doposud sjížděly party lidí z různých končin Slovenska na oslavy silvestra, hotely jsou otevřené a ještě dnes jezdily vleky. V nemocnicích se přitom odehrává peklo.

Prezidentka Zuzana Čaputová lidem připomněla, že silvestrovská noc do velké míry určí epidemickou situaci nejbližších dnů a týdnů. "Jedna prohýřená noc nestojí za vyčerpání zdravotníků u nových pacientů s covidem a nestojí ani za ohrožení zdraví nás a našich blízkých," uvedla Čaputová, která Slováky vyzvala k opatrnosti a zdrženlivosti.

Česká republika, která má ve srovnání se Slovenskem přibližně dvojnásobný počet obyvatel, podle dnešní informace ministerstva zdravotnictví zaznamenala ve středu rovněž rekordní denní nárůst 16.939 pozitivních testů na koronavirus.

Podle serveru aktuality.sk kromě 6315 pozitivních PCR testů přibylo na Slovensku během uplynulého dne také 5954 lidí, u nichž byly pozitivní antigenní testy.

Slovenská vláda se naposledy sešla v úterý, kdy prodloužila nouzový stav o 40 dnů a zákaz vycházení do 10. ledna, připomněl server Teraz.sk. Dodal, že kabinet dal do zákazu dvě desítky výjimek, které se týkaly nejen nezbytných životních potřeb, ale i rekreace či návštěv blízkých, přestože konzilium odborníků varovalo, že taková opatření jsou nedostatečná.

Rusko i na Silvestra hlásí vysoké přírůstky případů koronaviru

Rusko dnes oznámilo 27.747 nově potvrzených případů koronaviru za poslední den. Celkem tak země se 146 miliony obyvatel eviduje přes 3,1 milionu infikovaných. Ukrajina dnes ohlásila 9699 případů nákazy za posledních 24 hodin. Od propuknutí pandemie testy v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel potvrdily koronavirus u více než milionu lidí. Informují o tom agentury s odvoláním na příslušné úřady.

Dosud nejvyšší denní přírůstek Moskva oznámila 24. prosince, kdy informovala o 29.935 případech, podotkl server Kommersant.

Ruský operativní štáb dnes dále oznámil, že za poslední den zemřelo s covidem-19 dalších 593 lidí, a dohromady tak eviduje 57.019 úmrtí v souvislosti s koronavirem. Členové operativního štábu rovněž novinářům vysvětlovali nesrovnalosti v údajích o úmrtnosti ve spojení s koronavirem.

Ruská vláda před několika dny připustila, že koronavirus způsobil v Rusku mnohem více úmrtí, než dosud chorobě připisovaly oficiální čísla. Ruský statistický úřad Rosstat koronaviru totiž přičítá 116.030 úmrtí od dubna do listopadu letošního roku. Vicepremiérka Taťjana Golikovová tento rozpor vysvětlila tím, že operativní štáb uvádí jen počet úmrtí pacientů s pozitivním testem, zatímco Rosstat do statistik zahrnuje i případy, kdy nákazu odhalí až pitva. Podle ní mohl koronavirus způsobit v Rusku letos až 186.000 úmrtí.

Operativní štáb dnes podle agentury TASS nesrovnalosti odůvodnil různými metodami výpočtů. Uvedl, že zveřejňuje "informace, které počítají jen s těmi případy, u kterých není vyžadován další výzkum a covid-19 lékaři určili jako hlavní příčinu smrti."

Ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov dnes oznámil dalších 209 úmrtí v souvislosti s koronavirem, celkem tak s covidem-19 v zemi zemřelo od vypuknutí pandemie 18.533 osob.