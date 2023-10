Slovenská strana Hlas chce silnou pozici ve vládě, podle tisku i křeslo premiéra

Bratislava - Slovenská strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), jejíž postoj bude po sobotních parlamentních volbách klíčový pro složení příští slovenské vlády, chce mít silné zastoupení v novém kabinetu, řekl v diskusním pořadu veřejnoprávního vysílatele RTVS předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Podle něj se zatím nejedná o konkrétních pozicích, byť list Denník N napsal, že Pellegrini žádal pro sebe od předsedy vítězné strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica křeslo premiéra a také několika ministerstev pro svou stranu. Pellegrini uvedl, že jednání o vytvoření vládní koalice budou trvat patrně déle než dva týdny.

Hlas-SD, který ve volbách skončil na třetím místě za Směrem-SD a liberálním hnutím Progresivní Slovensko (PS), může vytvořit vládní koalici se Směrem-SD a s jednou další stranou nebo se třemi dalšími stranami bez Směru-SD. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v pondělí sestavením nové vlády pověřila Fica.

"Určitě musí strana Směr přistoupit k jednání nestandardně a nabídnout něco zajímavého. Jednání budou tvrdá. Budeme se zabývat jen takovou nabídkou, která bude odpovídat našemu postavení," řekl Pellegrini, který v minulosti dlouho působil ve Směru-SD a za tuto stranu byl v letech 2018 až 2020 premiérem. Dodal, že předmětem jednání nebyly pozice pro konkrétní lidi.

Směr-SD a Hlas-SD nemají dohromady potřebnou většinu ve sněmovně. Pellegrini dal najevo, že by byl raději, aby součástí koalice se Směrem-SD a jeho stranou byli křesťanští demokraté (KDH), a nikoliv nacionalistická Slovenská národní strana (SNS).

KDH vládní spolupráci se Směrem-SD ovšem odmítlo. SNS zase připadlo deset křesel ve sněmovně, ale jen jedno z nich obsadí člen strany, a to její předseda Andrej Danko. Zbylých devět poslanců z kandidátní listiny SNS bylo do sněmovny zvoleno díky přednostním hlasům voličů. Podle Denníku N není zřejmě, jak pevné vazby má tato skupina zvolených zákonodárců se SNS a zda by se nakonec nepřidali ke Směru-SD. Pokud by se tak stalo, Směr-SD a Hlas-SD by s těmito devíti poslanci měly ve 150členné sněmovně 78 hlasů.

O vytvoření vlády bez účasti Směru-SD se neformálně pokouší liberální PS. Toto hnutí by pro úspěch svého plánu muselo pro spolupráci přesvědčit nejen Hlas-SD, dále liberální stranu Svoboda a Solidarita (SaS), ale i KDH. Křesťanští demokraté už opakovaně odmítli například zavedení registrovaných partnerství, což je jednou z priorit PS.

"Pokud by měl Hlas podpořit takovouto čtyřkoalici, která sama o sobě už počtem je rizikovější než tříkoalice a je složena z různorodých stran, skutečně by nabídka musela být štědrá a velkorysá," řekl Pellegrini k jednáním o případné druhé variantě složení nové vládní koalice. Vyjádřil souhlas se zvoleným poslancem za KDH a někdejším dlouholetým slovenským politikem Františkem Mikloškem, že PS by mělo nabídnout křeslo premiéra právě Pellegrinimu a zároveň neotevírat kulturně-etická témata.

Pellegrini odhadl, že jednání o vytvoření nové vlády potrvají zřejmě déle než dva týdny, které prezidentka Čaputová dala Ficovi při předání pověření k sestavení kabinetu. Hlas-SD podle něj nechce, aby povolební jednání skončila patem, který vedl k vypsání nových voleb.