Slovenská sněmovna označila ruský režim za teroristický, podpořila Ukrajinu

Pohled do jednacího sálu slovenského parlamentu v Bratislavě - ilustrační foto. ČTK/Koller Jan

Bratislava - Slovenská sněmovna dnes schválila usnesení, kterým kromě odsouzení ruské agrese na Ukrajině označila Ruskou federaci za stát podporující terorismus a současný ruský režim za teroristický. Parlament tak učinil v souladu s dřívějšími rezolucemi Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Evropského parlamentu.

Podobné usnesení loni v listopadu schválila česká Poslanecká sněmovna. Ukrajina se ruské ozbrojené agresi brání od 24. února loňského roku.

Pro schválení hlasovalo 78 ze 120 přítomných poslanců. Nepodpořili ho například opoziční sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Roberta a ani někteří další zákonodárci. Ti také shodně například kritizují sankce, které EU a další západní země uvalily na Rusko po jeho invazi do sousední země.

Slovenští poslanci v dokumentu rovněž odsoudili ruské útoky na civilní obyvatelstvo, civilní objekty a kritickou energetickou infrastrukturu Ukrajiny, jakož i přímé a nepřímé vyhrožování Moskvy ohledně použití jaderných zbraní. Podpořili snahy o vytvoření zvláštního tribunálu pro stíhání zločinů agrese vůči Ukrajině a potrestání pachatelů zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Slovenská sněmovna zároveň opět vyjádřila podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Šéf slovenské diplomacie Rastislav Káčer na tiskové konferenci řekl, že Bratislava bude pokračovat v podpoře bránící se Ukrajiny. "Pokud by Ukrajina neustála tento souboj, bylo by agresivní, imperiální Rusko na našich hranicích," řekl Káčer, jehož země sousedí s Ukrajinou.

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď před novináři doplnil, že v zájmu Slovenska, aby se Ukrajina ubránila. "Rus, pokud by vyhrál na Ukrajině, by se na Ukrajině nezastavil. Na řadě bychom byli my," řekl.

Bratislava pomáhá Kyjevu vojensky i humanitárně. Podle Nadě pokračují také jednání o možnosti, že by Slovensko dodalo na Ukrajinu vyřazené stíhačky MiG-29, tanky T-72 či raketový systém Kub.