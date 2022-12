Slovenská sněmovna odložila hlasování o nedůvěře menšinové vládě

Bratislava - Slovenská sněmovna odložila na čtvrtek odpoledne hlasování o vyslovení nedůvěry menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera. Příslušný návrh šéfa poslaneckého klubu nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Michala Šipoše podpořila těsná většina sněmovny. Někteří politici zmínili možnost vypsání nových parlamentních voleb jako východisko z nynější situace; stávající volební období by v řádném termínu skončilo v únoru 2024.

Šipoš svůj návrh na odložení hlasování o nedůvěře kabinetu zdůvodnil tím, že je třeba vytvořit prostor k dalším jednáním o řešení vzniklé krize, včetně možnosti konání nových voleb. Šipošův návrh sněmovna schválila i díky hlasu nezařazeného poslance Tomáše Taraby, který původně plánoval hlasovat pro pád vlády a který nyní řekl, že posunutí termínu hlasování o nedůvěře vládě umožnilo debatu o vypsání předčasných voleb. Pokud podle něj k dohodě o vypsání nových voleb na léto příštího roku nedojde, bude spolu se svými dvěma kolegy ve čtvrtek hlasovat pro pád vlády.

Konání nových voleb je podmíněno změnou ústavy a následným zkrácením stávajícího volební období. Na změnu ústavy ve sněmovně je potřeba souhlas alespoň třípětinové většiny zákonodárného sboru; část poslanců OLaNO a nezařazených zákonodárců se už vyslovila proti novým volbám.

"Jeden scénář je, že se dohodneme na předčasných volbách. Druhý scénář může být, že se udělá rekonstrukce vlády. Třetí scénář bude to, že může někdo odstoupit z ministerského postu a uklidnit situaci," řekl šéf parlamentu a vládního hnutí Jsme rodina Boris Kollár k možným řešením krize. Dodal, že prioritou pro něj je, aby vláda zůstala v úřadu do konce řádného volebního období. Pokud se to nepodaří, je Kollár pro nové volby v co nejbližším termínu.

K vyslovení nedůvěry kabinetu je zapotřebí souhlas většiny z celkového počtu 150 poslanců. Tábor zastánců i kritiků vlády z řad zákonodárců byl původně vyrovnaný. Dnes ale už druhý dosud vládní poslanec z klubu Kollárova hnutí ohlásil, že podpoří pád vlády. Místopředseda parlamentu za OLaNO Gábor Grendel pak uvedl, že ve sněmovně je potřebná většina k prosazení nedůvěry kabinetu.

S iniciativou, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě, přišla bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita (SaS), jejíž čtyři ministři v září podali demisi. Vyvrcholila tím poslední koaliční krize, v níž SaS neúspěšně žádala, aby předseda nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) a ministr financí Igor Matovič z kabinetu odešel. SaS a Matovič byli dlouhodobě ve sporu.

Předseda sněmovny Kollár dnes přerušil schůzi do čtvrtka. To znamená, že odloženo bylo také hlasování poslanců o návrhu státního rozpočtu na příští rok, jež se původně očekávalo rovněž během dneška.