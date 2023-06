Slovenská prokuratura obžalovala exministra Harabina za schvalování ruské invaze

Bratislava - Elitní složka slovenské prokuratury podala obžalobu na exministra spravedlnosti a někdejšího šéfa slovenského nejvyššího soudu Štefana Harabina za jeho příspěvek na sociální síti, kterým schvaloval ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu z konce loňského února. S odvoláním na vyjádření prokuratury to dnes napsal list Denník N.

Harabin podle listu den po ruském vpádu do sousední země napsal, že by udělal to samé, co ruský prezident Vladimir Putin v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Za to čelí stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy a přesvědčení, jakož i schvalování trestného činu. V případě prokázání viny mu hrozí tříleté vězení.

"Na výrok, který jsem napsal, jsem hrdý a kdykoliv bych ho zopakoval. Je nesporné, že Putin a Ruská federace postupovala v souladu s mezinárodním právem. Nemůže být agresorem," řekl podle listu Harabin, aniž věděl, že prokurátor na něj podal obžalobu.

Někdejší trestní soudce Harabin, jenž v roce 2019 skončil v prvním kole přímé volby slovenského prezidenta na třetím místě a nepostoupil do rozhodujícího kola hlasování, pak tvrdil, že nebyl obeznámen s výsledkem vyšetřování.

V kontroverzním příspěvku na sociální síti Harabin psal také o tom, že je povinností Rusů pacifikovat nacisty, kteří genocidně od roku 2014 zavraždili 15.000 civilistů. Později Harabin tvrdil, že v příspěvku odsoudil vraždění civilistů na Donbasu, jehož část před devíti lety ovládly proruské síly. Provozovatel facebooku Harabinovi podle dostupných informaci v minulosti stránku na této sociální síti zablokoval.

V roce 2020 Harabin kandidoval ve volbách do sněmovny jako volební lídr strany Vlast, která ale dostala jen necelá tři procenta hlasů a křesla ve sněmovně nezískala. Po propuknutí pandemie nemoci covid-19 zase vystupoval proti nařízení o povinném nošení roušek.