Slovenská prezidentka vetovala prodloužení moratoria na průzkumy

Bratislava - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes oznámila, že vetovala zákon, který prodlužuje moratorium na zveřejňování volebních průzkumů na období až 50 z nynějších 14 dnů před volbami. V případě, že sněmovna při opětovném hlasování schválí normu v původní podobě, Čaputová požádá ústavní soud o přezkoumání zákona a požádá o pozastavení jeho platnosti.

Pokud by schválená novela zákona o volební kampani zůstala v platnosti, poslední výsledky sondáží před nadcházejícími parlamentními volbami by mohly být na Slovensku zveřejněny v první lednové dekádě. Zároveň by se Slovensko zařadilo k několika málo zemím, které uplatňují tak dlouhé předvolební moratorium. Volby se na Slovensku uskuteční 29. února.

"Je (ustanovení zákona) v rozporu s vícero právy garantovanými ústavou. Potlačuje politickou soutěž, je v rozporu s principem právní jistoty," řekla Čaputová. Dodala, že v Evropě trend směřuje spíše ke zkracování moratoria.

Zmíněné prodloužení moratoria prosadili ve sněmovně zejména poslanci dvou ze tří vládních stran, ke kterým se připojili také zákonodárci za krajně pravicovou stranu Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS). Tyto tři strany nemají dostatek poslanců k tomu, aby veto hlavy státu prolomily. S koalicí ale dlouhodobě hlasuje i několik nezařazených poslanců.

Část koalice snahu o prodloužení moratoria na předvolební průzkumy zdůvodnila tím, že prostřednictvím průzkumů se politické strany snaží ovlivňovat voliče. Někteří koaliční poslanci rovněž tvrdili, že je třeba chránit voliče před dezinformacemi a účelovými informacemi.

Již platné dvoutýdenní moratorium na zveřejňování výsledků sondáží, které se před parlamentními volbami uplatňovalo ve stávající podobě poprvé v roce 2016, patří na Slovensku mezi nejdelší v Evropě. V České republice začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření.

Kvůli zmíněnému moratoriu nebyly krátce před parlamentními volbami na Slovensku před třemi lety zveřejněny výsledky sondáží, které zachytily výraznější změny v oblibě některých stran. Největším překvapením voleb se nakonec stala LSNS, která získala osm procent hlasů.

Dlouhodobě nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku je podle anket nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, byť její popularita v posledních letech klesla. Ze sondáží také vyplývá, že kolem pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách zaručuje vstup do sněmovny, se pohybuje hned několik politických stran. Stávající tříčlenná vládní koalice by podle průzkumů potřebnou většinu ve sněmovně již nezískala.