Slovenská prezidentka jmenuje úřednickou vládu, povede ji ekonom Ódor

Bratislava - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová necelých pět měsíců před konáním předčasných voleb oznámila, že po 14. květnu jmenuje vládu odborníků. V jejím čele bude dosavadní viceguvernér slovenské centrální banky (NBS) Ľudovít Ódor. Čaputová to dnes řekla novinářům. Dosluhující premiér Eduard Heger, jehož menšinovému kabinetu sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru, dal svou funkci dopoledne k dispozici. S hlavou státu se neshodl na postupu při řešení situace po rezignaci dvou ministrů.

Od posledních parlamentních voleb z konce února 2020 bude mít Slovensko už třetí vládu; s kabinetem složeným pouze z odborníků země zkušenosti zatím nemá. Slovenská sněmovna už letos v lednu rozhodla, že nové volby se uskuteční 30. září.

Šestačtyřicetiletý Ódor je viceguvernérem NBS od roku 2018. Dříve byl například členem vedení nezávislé rozpočtové rady, dále členem bankovní rady NBS či hlavním ekonomem ministerstva financí.

Jména dalších členů příští vlády Čaputová neoznámila. Řekla pouze, že jimi budou lidé, kteří se nebudou ucházet o přízeň voličů v nejbližších parlamentních volbách.

"Volby jsou sice na konci září, ale doposud se každá vláda na Slovensku tvořila několik dalších týdnů. Půl roku je tedy ještě dostatečně dlouhá doba na to, aby vláda odborníků mohla stabilizovat situaci a přivést Slovensko k předčasným volbám," řekla Čaputová. Hlava státu už dříve uvedla, že pro případ selhání Hegerova kabinetu je připravena jmenovat úřednickou vládu.

Nejnovější politickou krizi v zemi odstartovala tento týden opoziční strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Její předseda a bývalý trojnásobný premiér Robert Fico kritizoval skutečnost, že firma Reko Recycling ministra zemědělství Samuela Vlčana jako jediná z osmi uchazečů uspěla v jednom z kol přidělování státních dotací v oblasti odpadového hospodářství.

Vlčan, který má v Reko Recycling pod kontrolou většinový podíl, se pak ve čtvrtek odmítl vzdát nároku na dotaci zhruba 1,4 milionu eur (33 milionů Kč) a dal k dispozici svou funkci. Případ dotace vyšetřuje policie. V pátek následně o odebrání ministerského pověření požádal prezidentku šéf diplomacie Rastislav Káčer. To by znamenalo, že dosluhující kabinet by od svého pádu přišel už o čtvrtého ministra bez možnosti plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové ministry. Po dřívějším odchodu ministrů financí a zdravotnictví Čaputová vedením těchto institucí pověřila Hegera. Končící premiér pak neuspěl u prezidentky s návrhy na jiné řešení vzniklé situace, než je jmenování úřednické vlády.

Ódorův kabinet bude muset do 30 dnů od svého jmenování předstoupit před parlament s programovým prohlášením a požádat o vyslovení důvěry. Pokud ji nezíská, prezidentka v souladu s ústavou vládu odvolá a pověří ji výkonem pravomocí až do jmenování nového kabinetu. Takto pověřená vláda by přišla o některé pravomoci a některé další by mohla vykonávat jen s předchozím souhlasem hlavy státu. V tomto režimu od svého prosincového pádu funguje Hegerův kabinet.

Fico připustil podporu úřednické vládě pouze v případě, že volby budou už v červenci. Ficova strana se podle průzkumu veřejného mínění těší největší popularitě u voličů, na rozdíl od končícího kabinetu například odmítá dodávky zbraní Ukrajině, která od loňska čelí ruské vojenské invazi. Úřednickou vládu podle svého prohlášení nehodlá podpořit ani Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho, opačný názor vyslovila bývalá vládní strana Svoboda a Solidarita.