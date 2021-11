Slovenská prezidentka Čaputová navštívila Prahu, setkala se i se Zemanem

Praha - Prahu dnes navštívila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Nejprve krátce po poledni navštívila v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) prezidenta Miloše Zemana, s nímž hovořila o pandemické i vnitropolitické situaci v obou zemích. Odpoledne se v Senátu setkala s jeho předsedou Milošem Vystrčilem (ODS), na jehož pozvání do Česka dorazila. Obdržela od něj stříbrnou pamětní medaili a v jednacím sále pak debatovala se studenty. Na závěr uctila památku výročí revoluce z roku 1989 u památníku na pražské Národní třídě.

"Dovolím si říct, že pan prezident velmi symbolicky vystihl návštěvu, že to je návštěva dvou přátel jako hlav států, která symbolizuje i velmi blízký a přátelský vztah našich národů," řekla Čaputová vpodvečer novinářům k setkání se Zemanem, kterému jako dar přinesla med a balík čajů. Českého prezidenta v nemocnici, v níž se léčí od 10. října, v pondělí navštívil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), ve středu odpoledne za ním dorazí předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala.

Poté, co obdržela nejvyšší ocenění českého Senátu, Čaputová řekla, že demokracii je třeba udržovat nad hladinou nenávisti, populismu a apatie. Uvedla, že demokracie a její instituce čelí útokům, podkopává je egoismus, populismus, extremismus a také dezinformace, propaganda a negativní vliv sociálních médií. Pokoušejí se podle slovenské prezidentky narušit to, co je pro demokracii esenciální - mezilidskou důvěru a soudržnost společnosti.

Medaili dostala za mimořádnou péči o svobodu, pravdu, politickou kulturu a vládu práva. Čaputová ji vnímá nejen jako své ocenění, ale i jako ocenění přátelství a dobrých vztahů mezi oběma národy. Vyzdvihla všechny, kteří se na pádu komunismu a obnově demokracie v roce 1989 podíleli.

Shromáždění v Senátu se zúčastnila také nová předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Čaputovou následně v jednacím sále horní komory čekala zhruba čtvrthodinová debata se studenty, jejichž předchůdci hráli významnou roli zejména v prvních dnech nenásilného svržení komunistické nadvlády.

U památníku na Národní třídě vpodvečer Čaputová položila za potlesku přihlížejících lidí kytici a svíčku. V předvečer 17. listopadu si tak připomněla 32. výročí sametové revoluce a pád komunismu v někdejším Československu.

Na slovenskou prezidentku čekalo na místě několik desítek sympatizantů. Někteří třímali symbol srdce, jiní zase vlajky Evropské unie. Na Čaputovou, která přišla do jejich středu k pamětní desce, také volali, že jí děkují za slušnost a za naději. Čaputová zmínila, že je pro ni velmi silné, že může předvečer společného svátku Čechů a Slováků trávit právě v Praze.