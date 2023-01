Slovenská policie přistihla ženu, která nechala své batole řídit auto

Bratislava - Slovenská policie si na sociálních sítích všimla řidičky, která za volant pustila své batole, a záběry z jízdy se pak veřejně chlubila. Policisté o tom informovali na facebooku.

Na videu dítě ženě za jízdy stojí nebo sedí na klíně a točí volantem. "Řídíme," komentuje to žena. Když zřejmě nejede správným směrem, pomáhá mu. "Pojeď, pojeď," povzbuzuje dítě.

Ředitel slovenské dopravní policie Tomáš Vrábel uvedl, že žena z východního Slovenska porušila dopravní předpisy hned několikrát. Plně se nevěnovala řízení vozidla, nebyla jediným člověkem, který ovládá směr a rychlost vozidla, a neumístila dítě do autosedačky. Hrozí jí za to pokuta do 100 eur (2380 korun).

"Chování řidičky je flagrantní ukázkou neodpovědného chování," podotkl šéf dopravní policie a dodal, že v případě nárazu by dítě na klíně řidičky mohlo utrpět zranění s celoživotními následky, v případě srážky ve vysoké rychlosti i zemřít "za cenu popularity na sociálních sítích". Uvedl také, že žena nebyla pravděpodobně připoutaná bezpečnostním pásem.